多種多様な活動も！愛犬家の芸能人

坂上忍さん

愛犬家の芸能人と聞いて多くの人が一番に思い浮かべるのは、やはり坂上忍さんでしょう。保護犬をはじめとする多くの犬を愛情いっぱいに育てている姿にはとても好感が持てます。

そんな坂上さんですが、実は20代の頃、多忙な中で飼い始めた愛犬の世話をしきることができず知人に譲渡するという形で飼育放棄してしまった過去があるそう。その反省が今の活動にもつながっていると言いますから、いっそう説得力があるのでしょう。

杉本彩さん

元レースクイーンで女優の杉本彩さんは、今や社会的な動物保護活動家の1人となっています。もともとは愛猫家であり、若い頃から保護猫ボランティアをしていた杉本さんですが、悪質ブリーダーから繁殖犬を保護したことをきっかけに保護犬の活動にも力を入れています。

近年では動物福祉を訴える公益社団法人も立ち上げ、さらに活動の幅を広げている杉本さん。現代日本のペット業界の闇にメスを入れてくれる活動を期待せざるを得ません。

森泉さん

お金持ちのお嬢様でありながら、気さくな語り口や自らDIYに取り組んだりという個性が魅力の森泉さん。犬だけでなく鳥やミニブタなどさまざまな種類の動物と一緒に暮らし『動物ファースト』を体現しています。

犬9頭の中には保護犬も含まれ、保護犬活動にも積極的です。テレビ番組ではDIY技術を犬たちのために生かした取り組みなども紹介されています。

所ジョージさん

所さんは自宅『世田谷ベース』で国内でも希少なロットワイラーを飼育するなど、愛犬家として有名です。とはいえ所さんのスタンスは独特で「犬はあくまでペット」という考えを貫いています。

賛否ある考え方かもしれませんが、近年では犬と人との距離が近くなりすぎて共依存関係に陥ってしまったりといった問題があるのも事実です。「ペット」であっても「家族」であっても、大切なのは言葉の定義ではなく犬にかける愛情の深さだけ。所さんと愛犬の関係性は、そんなことを考えさせてくれます。

意外！？他にもいる愛犬家の芸能人

北野武さん

あまり知られていませんが、北野武さんも幼い頃から大の犬好きで、今も権蔵くんという柴犬と暮らしています。その愛情は、権蔵くんとの暮らしをモデルにした小説を執筆してしまうほどです。

オードリー春日さん

動物番組でMCも務めていた春日さんですが、奥様との出会いがドッグカフェということもあり、愛犬家としても知られています。今はチワワと一緒に暮らしているそうです。

パンサー尾形さん

いじられキャラな芸風が個性的なパンサー尾形さんも愛犬家のひとり。動物番組で飼い始めた柴犬の三九（ミク）ちゃんと家族の仲睦まじいようすをたびたびSNSにアップしています。

まとめ

知名度が高く影響力のある芸能人やタレントさんが犬との暮らしの魅力をアピールしてくれると、動物愛護の啓蒙にもつながりますよね。また今は犬と一緒に暮らせないという人も、テレビやSNSでの発信を見て心癒されることができるという側面もあるでしょう。同じ愛犬家としても活動を応援していきたくなりますね！