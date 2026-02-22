冨安健洋が途中出場！…アヤックスは先制も佐野航大フル出場のNECとドロー

エールディヴィジ第24節が21日に行われ、アヤックスとNECが対戦した。両チームともに勝ち点「42」で並ぶ3位のNECと4位のアヤックスが激突した。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の2位フェイエノールトとは勝ち点差「3」。どちらにとっても今季を左右する重要な試合だった。アヤックスは冨安健洋がベンチスタート。NECの佐野航大は先発出場し、小川航基はベンチから出番を待つこととなった。なお、アヤックスの板倉滉はメンバー外となった。

【動画】冨安＆佐野が出場! アヤックスvsNEC

佐野航大に痛恨のミス...



ボックス付近で #ホッツ が

佐野からボールを奪い

そのままフィニッシュまで‼️



ホームチームが大きな先制点をゲット🙌



🇳🇱 エールディヴィジ第24節

⚔️ アヤックス v NECナイメヘン

🔗 https://t.co/c6dL062w70 pic.twitter.com/H5ordw0jjm — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年2月21日

倒れながらもゴールに捩じ込む💪



ネヤシュミッチが放ったシュートは

相手に当たってゴールイン🥅



NECナイメヘンが同点に追いつく🔥



🇳🇱 エールディヴィジ第24節

⚔️ アヤックス v NECナイメヘン

🔗 https://t.co/c6dL062w70 pic.twitter.com/2Dzs0zMGbS — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年2月21日

同点で迎えた65分#冨安健洋 がピッチイン 🇯🇵



左SBのポジションに入る🙌



🇳🇱 エールディヴィジ第24節

⚔️ アヤックス v NECナイメヘン

🔗 https://t.co/c6dL062w70 pic.twitter.com/5DGMEv5DD7 — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年2月21日

試合は、NECが徐々に主導権を握っていく。すると24分、NECがゴールから離れたところでFKを得ると、キッカーは佐野航大。その佐野が蹴ったボールをアフメジャン・カブランが頭でつなぎ、こぼれ球をサミ・ウィッサが押し込んだ。しかし、VARが介入した結果、オフサイドがあったとして得点は取り消されてしまった。その後、互角の戦いが繰り広げられ、39分に均衡が崩れた。アヤックスが連係したプレスで佐野航大からボールを奪うと、ミカ・マルセル・ゴッツがドリブルでボックスに侵入。そのまま単独で決めきり、アヤックスがここで一歩前に出る。前半はアヤックスの1点リードで終えた。後半に入り、NECが再びボールを保持する展開が続く。そして57分、右CKのチャンスを得ると、こぼれ球をダルコ・ネヤシュミッチが倒れ込みながらもシュートを沈め、NECが追いついてみせた。そして65分、アヤックスのフレッド・グリム監督はキアン・フィッツ・イムとオーウェン・ワインダルを下げ、冨安健洋とジョルシー・モキオをピッチに送り出し、流れを手繰り寄せようと試みる。だが、目立ったチャンスを作れないまま時間が経過していく。一方のNECも何度かシュートまで持ち込むが、試合をひっくり返すことはできない。そのあともスコアは動かないまま試合終了。アヤックスとNECは1−1で引き分けた。なお、佐野航大はフル出場を果たし、小川航基に出番は訪れなかった。次節、アヤックスは3月1日にアウェイでズウォレ、NECは2月28日にホームでフォルトゥナとそれぞれ対戦する。【スコア】アヤックス 1−1 NEC【得点者】1−0 39分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）1−1 57分 ダルコ・ネヤシュミッチ（NEC）