ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組は観衆を魅了したが、三浦はまさかのハプニングを告白した。

金メダリストとして立った夢舞台のエキシビション。りくりゅうがフリーのフィニッシュをほうふつさせるポーズで演技を締めくくると、大歓声が降り注いだ。

観衆を引き込む熱演だったが、実はハプニングが。三浦は中継局のインタビューで「ほんとに楽しかったの一言だけど、実は後ろのチャックを閉め忘れて。途中で龍一君が気づいて、真ん中の踊るパートのところで後ろで上げてもらっていました」と衝撃の事実を明かした。

リンクを去る前には、坂本とともに氷に映る五輪マークにそっと触れた。「『ありがとう』という思いを込めて、3人でちゃんと氷に気持ちを伝えました」と三浦は振り返った。

木原は「もっともっとたくさんの方々にフィギュアスケートを知っていただいて、僕たち世代でペアが終わってしまうんじゃなくて、シングルの方々のようにペア大国と言われる日本にしていきたい」と今後を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）