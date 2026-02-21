¡È2¼þÇ¯µÇ°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡©¡É¥µ¥¯¥ä¡Ö¤¿¤À¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×6¿ÍÁÈ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NCT WISH¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡ÆüËÜ¿Í4Ì¾¡¦´Ú¹ñ¿Í2Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØNCT WISH 2¼þÇ¯µÇ°¡ª ¡ÁHappy WISH Day!¡Á¡Ù¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ë2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¤Ë¤Æ2½µÏ¢Â³¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤òµÇ°¤·¤Æ¼ýÏ¿»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼6Ì¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡NCT WISH¤Ï¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØNCT Universe¡§LASTART¡Ê¥é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜ¿Í4Ì¾¡Ê¥ê¥¯¡¢¥æ¥¦¥·¡¢¥ê¥ç¥¦¡¢¥µ¥¯¥ä¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í2Ì¾¡Ê¥·¥ª¥ó¡¢¥¸¥§¥Ò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£Ìµ¸Â³ÈÄ¥¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÇÉÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëNCT¤«¤éºÇ¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓABEMA¤Ë¤Æ2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌë9»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØNCT WISH 2¼þÇ¯µÇ°¡ª ¡ÁHappy WISH Day!¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢NCT¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÊNCTzen¡Ë¤«¤é»öÁ°¤ËSNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸þ¤¹ç¤¦¡È¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡É¤ä¡¢2Ç¯´Ö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤ò»î¤¹¡È¥Ý¡¼¥º¹ç¤ï¤»¥²¡¼¥à¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¼ýÏ¿Æü¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤òÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¥¥ê¥¯
¢¥¥ê¥ç¥¦
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¯¡§¡¡ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁá¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥º¥Ë¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ç¥¦¡§¡¡ËÍ¤ÏµÕ¤Ë¡¢¤Þ¤À2Ç¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤â¤¦5Ç¯¤°¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À2Ç¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥æ¥¦¥·
¡½¡½3Ç¯ÌÜ¤Î¡ÈWISH¡É¤ä¡¢³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æ¥¦¥·¡§¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¥·¥ª¥ó¡§¡¡¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥·¥ª¥ó
¡½¡½¤â¤·6¿Í¤À¤±¤Ç2¼þÇ¯µÇ°¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥µ¥¯¥ä¡§¡¡ËÍ¤Ï2¼þÇ¯¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¸¥§¥Ò¡§¡¡¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª³¤¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥¥µ¥¯¥ä
¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥ä¡§¡¡NCT WISH 3Ç¯ÌÜ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¯¡§¡¡º£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ç¥¦¡§¡¡3Ç¯ÌÜ¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ª¥ó¡§¡¡º£Ç¯¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥º¥Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥¦¥·¡§¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥Ò¡§¡¡¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¥¸¥§¥Ò
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÎÈÖÁÈ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î²¼Ìî¹É¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£²¼Ìî¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤¹NCT WISH¡£Èà¤é¤Î¡Öº£¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ë2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È¡¢Íâ½µ¤Î2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌë9»þ¤è¤ê¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£