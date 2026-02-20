この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【2026年】楽天証券×新NISAの必須設定3選をまとめて解説！」と題した動画を公開した。楽天証券で新NISAを利用する際、ポイント還元や金利優遇を最大限に活用するための3つの必須設定を紹介。資産形成をより有利に進めるための具体的な手順とメリットを解説している。



動画内でまず紹介されたのは、「iGrowアプリでのクレカ積立」だ。楽天証券のiGrowアプリは自身の資産が見やすく、投資信託の注文もスムーズに行える。動画のナレーターは、月10万円までは新NISAのつみたて投資枠が使える点に触れ、「初心者はまずオルカンやS&P500のクレカ積立から始めましょう」と、最初の一歩として推奨した。



次に挙げられたのは、「ポイント投資のポイント利用を1ポイントだけ設定する」というテクニックだ。投資信託の積立を月3万円以上行い、その際に楽天ポイントを「1ポイントだけ」利用する設定にしておくことで、楽天市場での買い物時に付与されるポイントが＋0.5倍になるSPU（スーパーポイントアッププログラム）の対象となる。これについて小林氏は、「もらえるポイントが増えるのでおすすめ」だとメリットを強調した。



3つ目の設定は、「楽天モバイル×楽天銀行の最強預金で金利UP」だ。楽天モバイルユーザーであれば、「2026年から誕生した楽天銀行の最強預金」によって、金利が最大年0.64％までアップするという。小林氏自身もメインバンクとして利用しており、楽天証券との間で資金を自動入出金できる「スイープ機能」の利便性もあわせて紹介した。ただし、この最強預金の適用を受けるためには「毎月エントリーが必要」であるとし、手続きを忘れないよう注意を促している。



これらの設定を見直すことで、投資効率だけでなく、日常のポイント獲得や預金金利といった側面でも大きなメリットが期待できる。これから楽天証券で資産運用を始める人はもちろん、すでに利用している人も設定状況を確認してみるとよいだろう。