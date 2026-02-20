楽天証券の新NISAで「やらないと損する」必須設定3選、2026年から金利0.64%を実現する“最強預金”とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
資産運用YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【2026年】楽天証券×新NISAの必須設定3選をまとめて解説！」と題した動画を公開した。楽天証券で新NISAを利用する際、ポイント還元や金利優遇を最大限に活用するための3つの必須設定を紹介。資産形成をより有利に進めるための具体的な手順とメリットを解説している。
動画内でまず紹介されたのは、「iGrowアプリでのクレカ積立」だ。楽天証券のiGrowアプリは自身の資産が見やすく、投資信託の注文もスムーズに行える。動画のナレーターは、月10万円までは新NISAのつみたて投資枠が使える点に触れ、「初心者はまずオルカンやS&P500のクレカ積立から始めましょう」と、最初の一歩として推奨した。
次に挙げられたのは、「ポイント投資のポイント利用を1ポイントだけ設定する」というテクニックだ。投資信託の積立を月3万円以上行い、その際に楽天ポイントを「1ポイントだけ」利用する設定にしておくことで、楽天市場での買い物時に付与されるポイントが＋0.5倍になるSPU（スーパーポイントアッププログラム）の対象となる。これについて小林氏は、「もらえるポイントが増えるのでおすすめ」だとメリットを強調した。
3つ目の設定は、「楽天モバイル×楽天銀行の最強預金で金利UP」だ。楽天モバイルユーザーであれば、「2026年から誕生した楽天銀行の最強預金」によって、金利が最大年0.64％までアップするという。小林氏自身もメインバンクとして利用しており、楽天証券との間で資金を自動入出金できる「スイープ機能」の利便性もあわせて紹介した。ただし、この最強預金の適用を受けるためには「毎月エントリーが必要」であるとし、手続きを忘れないよう注意を促している。
これらの設定を見直すことで、投資効率だけでなく、日常のポイント獲得や預金金利といった側面でも大きなメリットが期待できる。これから楽天証券で資産運用を始める人はもちろん、すでに利用している人も設定状況を確認してみるとよいだろう。
動画内でまず紹介されたのは、「iGrowアプリでのクレカ積立」だ。楽天証券のiGrowアプリは自身の資産が見やすく、投資信託の注文もスムーズに行える。動画のナレーターは、月10万円までは新NISAのつみたて投資枠が使える点に触れ、「初心者はまずオルカンやS&P500のクレカ積立から始めましょう」と、最初の一歩として推奨した。
次に挙げられたのは、「ポイント投資のポイント利用を1ポイントだけ設定する」というテクニックだ。投資信託の積立を月3万円以上行い、その際に楽天ポイントを「1ポイントだけ」利用する設定にしておくことで、楽天市場での買い物時に付与されるポイントが＋0.5倍になるSPU（スーパーポイントアッププログラム）の対象となる。これについて小林氏は、「もらえるポイントが増えるのでおすすめ」だとメリットを強調した。
3つ目の設定は、「楽天モバイル×楽天銀行の最強預金で金利UP」だ。楽天モバイルユーザーであれば、「2026年から誕生した楽天銀行の最強預金」によって、金利が最大年0.64％までアップするという。小林氏自身もメインバンクとして利用しており、楽天証券との間で資金を自動入出金できる「スイープ機能」の利便性もあわせて紹介した。ただし、この最強預金の適用を受けるためには「毎月エントリーが必要」であるとし、手続きを忘れないよう注意を促している。
これらの設定を見直すことで、投資効率だけでなく、日常のポイント獲得や預金金利といった側面でも大きなメリットが期待できる。これから楽天証券で資産運用を始める人はもちろん、すでに利用している人も設定状況を確認してみるとよいだろう。
関連記事
大人気投信「FANG+」がまさかの大幅下落、保有者はどう動くべきか？下落の正体と起死回生の戦略
「2026年新NISA」SBIと楽天の“決定的な差”とは？意外と知らない銀行連携の真実
新NISAで「積立投資」を選んだ人は損してる？過去データが示す“一括投資”との残酷な格差
チャンネル情報
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！