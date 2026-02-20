〈日本が外国人を拒否した場合に待っている悲惨な姿 レストランは長蛇の列、バスや鉄道の便数はへり、病院は廃業する…《大学教授が解説》〉から続く

海外からの“人口流入”が加速している。日本に住む外国人は2025年6月末の時点で、すでに395万人を超えた。移民政策や多文化共生を専門とする関西国際大学客員教授の毛受敏浩氏は「最大の原因は日本人の人口減少である」と指摘する。

11年で働く世代が1000万人減

外国人が増え続けているのは日本の人口減少が深刻な状態にあり、その解決のために外国人の必要性がますます高まっているからです。

日本の総人口の減少は企業に大きな影響を与えます。1つは働き手不足であり、2つ目は国内の消費者の減少です。とりわけ深刻なのは働き手不足です。

働く世代の中心である15歳から64歳までの生産年齢人口は1995年をピークとして、すでに30年以上減り続けているのです。生産年齢人口は2014年から2024年の間に400万人以上も減少しています。

しかし、それはまだ序の口と言えるでしょう。以下の図表は将来の生産年齢人口の減少数です。これを見れば、生産年齢人口は今後さらに減少幅が大きくなり、2030年代にはなんと10年間で800万人を超える減少が起こると社人研は推定しています。恐ろしい変化と言わざるを得ません。

生産年齢人口の減少は、高齢社会をさらに加速させることになります。高齢者ばかりの地域社会は自然災害に極めて脆弱です。地震、津波、洪水などの際に高齢者しかいない地域で高齢者同士が助け合うには限界があります。自衛隊や他地域からの支援の到着を待っている間に失われる命も増えるでしょう。地域にはいざというときに力仕事ができる若者が必要です。

また近年、詐欺事件が増えています。これは詐欺に騙されやすい高齢者、それも一人暮らし高齢者の増加が関係しているとも考えられます。高齢でも働く人が多いとはいえ、高齢者ばかりの社会では安心・安全を維持することは次第に困難になっていくでしょう。

しかし、その高齢者においても想定外の変化が起こっています。「社人研2023推計」では高齢者数は2043年にピークを迎えその後減少するはずでした。ところが、2025年からすでにその減少が始まっているのです。総務省統計局による人口推計の発表では、2025年6月の人口確定値から高齢者の人口は減り始め、その状況が少なくとも5ヵ月続いています。想定外の人口減少がすでに発生しているのです。

他のデータにおいても、政府の推計以上に実際の人口減少は極めて深刻です。

2025年2月、新聞各紙は「出生数最少72万人」の記事を報道しました。2024年の出生数を見ると、政府の想定より15年も早く少子化が進んでいるのです。「社人研2023推計」では、24年の出生数の推計値は77万9千人となっており、72万人台になるのは2039年のはずでした。

24年に出生数72万人という数値は社人研の出生低位推計の数字に近く、こちらの推計に基づけば、2040年の日本の人口は1億1067万8千人となります。生産年齢人口では、2030年は7075万7千人、2041年には6074万1千人となり、11年間で働く世代が1000万人も減少するというすさまじい将来が予見されます。

人口問題は政府の政策にも直接的に影響します。

少子化の進展は、政府の社会福祉予算に直結します。将来の医療給付費の予測は、現役世代が負担する保険料と公費で賄う社人研の中位推計の数値に基づいて立てられています。その計算では医療給付費は20年度比で48％増の63 兆円、介護は71％増の19.5兆円（「昨年の出生数最少72万人」2025年2月28日朝刊、日本経済新聞）と中位推計においても膨大な費用となっています。

それに輪をかける厚労省の発表がありました。2025年8月29日の発表では、25年1月から6月までの出生数は前年同期比3.1％減の33万9280人に留まりました。このペースであれば25年の出生数は68万人程度となると見込まれます。

実際に進行している少子化は、政府の想定をはるかに超える厳しいものです。そうであれば外国人の受入れを含めて、ありとあらゆる手段で人口維持を図る必要があります。

危機的な労働者不足

すでに現時点で労働者不足は深刻化しています。リクルートの調査では、2025年の採用予定数を満たすことができなかった企業が6割にも達しており、新入社員の確保においても人材不足の深刻化が窺えます。

東京商工リサーチの調査では、2024年の人手不足関連倒産は289件と2013年以降で過去最高となりました。倒産の原因として求人難が114件で最も多く、人件費高騰が104件となっています。業種別ではサービス業が最も多く、建設や運輸などの労働集約型の産業で増加が目立っています。

一方、日本銀行の25年10月の「全国企業短期経済観測調査」（短観）を見ると、人手が過剰と答えた企業から不足と答えた割合を引いた「雇用人員判断指数」は全産業がマイナス36、非製造業はマイナス39と、ここでも大幅な人手不足が明らかとなっています。

こうした傾向は短期的なものではなく、生産年齢人口の減少の終わりが見えない以上、将来にわたり深刻な状況をもたらすと考えられます。

もちろん政府も、人口減少に対して正面から向き合おうとしています。2023年から「異次元の少子化対策」を打ち出しています。24年度からの3年間で集中的に取り組む「加速化プラン」を策定し、児童手当の所得制限撤廃や「こども誰でも通園制度」の創設に取り組んでいます。24年度は児童手当の拡充や大学授業料の減免に1.3兆円を投じ、25年度は3.0兆円の予算で育児休業給付の拡充や保育士の処遇改善を進める計画です。

しかし、人口の多い団塊ジュニア世代（1971〜74年生まれ）はすでに50歳代に入り、そもそも子どもを産む世代の人数自体が減少しているのです。さらにその下の世代は若くなるほど人口は減っています。若い世代ほど人口が少ない以上、子どもの数が現在よりも増え続けることはあり得ません。すでにどのような人口対策を打っても人口減少を止められないことは決まっているのです。

外国人依存度

では現在、外国人労働者は各産業分野でどの程度、浸透しているのでしょうか。

下の図表は日本の産業分野での「外国人依存度」を表しています。この表を作成した加藤真氏は各産業分野で働く外国人数の割合を「外国人依存度」と表現しています。

これを見ると2014年から24年の間に急速に外国人労働者があらゆる産業で増えていることが分かります。農業、林業では2014年に外国人の労働者は119人に1人であったのが、2024年には31人に1人と急増しています。最も著しい増加は建設業です。建設業では246人に1人だったのが27人に1人にまでなり、10倍近い増加となっています。宿泊業、飲食サービス業では24年には15人に1人にまでなっています。

全体として2014年から2024年の間に約2.8倍に増え、外国人の労働者の割合は81人に1人から29人に1人にまで急増しています。産業分野による外国人依存度に差はあるものの、共通しているのは増え方が急激なことです。これが30年間の変化であれば納得感がありますが、10年間での変化と聞けばその急増ぶりに驚かざるを得ません。

人口減少が継続する以上、将来にわたって同様にあるいは一層、外国人依存度が高まることが予想されます。もし外国人が増えなければ、あらゆる産業で人手不足がさらに厳しくなり、マヒ状態が起こり得るということでしょう。

