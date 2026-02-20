【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】２１年の軌跡が詰まった４分間だった。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（２５＝シスメックス）が１４７・６７点、２２４・９０点で銀メダルを獲得した。憧れのスケーターと公言する五輪２大会連続出場の鈴木明子さんが現役最終年に演じた「愛の讃歌」を披露。その鈴木さんが取材に、思い出の曲に込められたエピソードを明かした。

今季限りで引退を表明している坂本にとって、今大会が最後の五輪。演技後半の３回転フリップが単発となったものの、すぐさま３連続ジャンプで立て直した。エースの意地で渾身の愛の讃歌を演じ切ったが、涙は止まらなかった。「完璧に決めたかった。できなかった分で優勝を逃した。苦しくて涙が出たけど、奇跡のような（北京五輪の）銅メダルから銀メダルで悔しいと思えるぐらい成長した。４年間頑張ってきてよかった」と目を潤ませた。

坂本は２０１４年ソチ五輪のＳＰで鈴木さんが演じた愛の讃歌に心を動かされた一人だ。「最後にこれを持ってくるのは、本当に素敵だなと感じて自分もやりたいなと思った」。今季のフリーは愛の讃歌を中心とした３曲のメドレーをセレクト。五輪前の１月上旬には、テレビ局の対談で鈴木さんと語り合う機会があった。

ともにラストイヤーにその曲を選択したスケーター同士、ブラッシュアップをできると感じた点は一致した。鈴木さんがアドバイスを送ったのは、メドレーが愛の讃歌に変わるタイミングでの動きだった。「もう少しタメをつくることができたら、ステップがより引き立つんじゃない？」。そう伝えると、坂本は「そうなんですよ。自分もそう思っていました」と深くうなずいた。

わずか０・数秒の世界。貪欲に己を磨き続けるエースは呼吸への意識を高めた。鈴木さんは「演技に命があるという言い方を個人的にはしているけど、さらっと演じるのではなくて、息が止まるような瞬間やハッとする部分があったりすると、もっと演技が生きているものになるではと思った」。表現力に長けた新旧のスケーターが共闘し、唯一無二の愛の讃歌をつくり上げた。

高難度ジャンプに何度もチャレンジしてきた。それでも坂本は安定感と表現力を磨く道を選択。自らの意思を貫き、世界への扉を開いた。鈴木さんは「若い頃は今のような表現は出せなかったと思う。愛の讃歌を滑ったことがあるからこそ、坂本選手の完成度の高さを実感しているし、これまでの経験をすべて演技に落とし込める領域に入った。坂本選手の愛の讃歌が、次の世代にも受け継がれていったらうれしい」と感極まっていた。

同種目で初となる２大会連続メダルは、紛れもない勲章だ。坂本は「今まで決めてきた分なんで、ここで出せなかったのかな。だいぶ悔しい」と声を詰まらせながらも「やり切れなかった悔しさはあるけど、ここまで来れたのは明子さんが、会った時にすごく前向きな言葉をかけてくださるから。本当に感謝しています」。喜びと悲しみが凝縮された演技は、永遠に語り継がれる。