インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、医療用ユニフォームの販売などを行っているアルファユニ（千葉市中央区）と共同で、「2025年に放送された好きな医療系ドラマ」についてのアンケートを実施。結果をランキング形式で紹介しています。

【1〜10位】えっ？ 意外？ …ランキング結果がコレです！

アンケート調査は1月9〜19日にかけて、事前調査で「普段ドラマを見る」と回答した全国の男女を対象にインターネットで行われました。ランキングは有効回答500をもとに作成。

5位は、「総合診療医」を題材として7月期に放送された「嵐」の松本潤さん主演の「19番目のカルテ」（TBS系）でした。56票を獲得しました。4位は、俳優の松本若菜さん主演で、患者を救うためには手段を選ばない女性医師をダークヒーロー的に描いた4月期放送の「Dr．アシュラ」（フジテレビ系）でした。59票。

続いて、俳優の橋本環奈さん主演で4月期に放送された「天久鷹央の推理カルテ」（テレビ朝日系）と俳優の芳根京子さん主演で1月期に放送された「まどか26歳、研修医やってます！」（TBS系）がそれぞれ60票を集め、同率2位にランクインしました。

「天久鷹央の推理カルテ」は「医師にして、名探偵」という異色の天才ドクターが、難事件などを解決していく医療ミステリー。「まどか26歳、研修医やってます！」は医師として女子として人生と向き合う研修医の姿が描かれました。

1位は俳優の清野菜名さん主演で1月期に放送された「119エマージェンシーコール」（フジテレビ系）でした。136票。

緊急通報を24時間365日、一括で受理し、現場へ警察官や消防、救急隊の出動を迅速に指令する消防局の「通信指令センター」を題材にした作品だったことから、投票した人からは「消防系ドラマだと火を消しに行く消防員の話が多いけど別視点でコール側の話であまりみないお話でよかった」（20代・女性）、「通信指令センターという珍しい題材で着眼点なども非常に面白く泣ける話もありとても面白かったです」（40代・男性）、「これまでとは違って、いわゆる裏方の視点から消防、救急を取り上げたドラマであり、人間性を感じられる」（70代・男性）などの感想が寄せられたということです。