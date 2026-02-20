中国がほぼすべての重要物資を支配…「汚れ仕事」をアウトソースした結果、西側諸国が陥った「物資欠乏」のワナ

英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）のコラムニスト、ジリアン・テット（Gillian Tett）氏はコラムで、米著名経営者ケン・グリフィン氏の発言を紹介し、トランプ政権の常軌を逸した振る舞いに対して、企業のCEOは臆せずに異を唱えることが重要だと指摘した。そうしなければ、米国の亀裂がいずれは爆発的な危機に発展する可能性があるとも警告する。

前編記事『アメリカの大富豪が異端の発言…トランプ政権の常軌を逸した振る舞いが爆発的な危機に発展する可能性』より続く。

中国による重要物資支配

さて、筆者が特筆に値すると判じるテット氏の記事は他にもある。1月9日付のFT「米の石油戦略は時代錯誤」（原題は「What lies behind Trump’s retro oil plundering?」。引用は日経新聞1月16日付のオピニオン欄掲載の記事から）である。

これまた秀逸な記事だった。記事冒頭でこう書いている。

〈2025年12月にオーストラリアの投資家クレイグ・ティンデール（Craig Tindale）氏が発表した論文が、金融業界の一部とホワイトハウスで物議を醸している。そのエッセーには「物質重視への回帰の必要性―工業軽視で弱体化する西側民主主義諸国」という耳障りなタイトルがついている〉

そして以下に続く。

〈ティンデール氏の主張の要点は、西側のエリートがスイスの情報機関が指摘するような「認知バイアス」にとらわれて、サービス分野の活動に過度に執着し、工業分野を軽視してきた、というものだ。（中略）おかげで中国は、ほぼ抵抗されることもなく世界中のサプライチェーン（供給網）に参入することができ、それらを支配するに至ったというわけだ〉

知人が「Substack」を通じて件のティンデール論文を見つけてくれたので、内容をチェックする。五部構成の同論文では、「第三部 物資欠乏のセクター別分析」、「第四部 構造的失敗と中国の一方的な優越」、「第五部 国家安保の観点からの米国の失敗」に興味を覚えた。ここでは紙幅に限りがあるので、現下の最大関心事である重要物資に関して言及する第三部の分析内容を箇条的に紹介したい。物資欠乏セクターは、4項目に分類されている。

遅すぎる西側諸国の動き

（1）弾薬・兵器：信管に必須のアンチモン（製造プロセスの中国シェア80％）、装甲貫通弾に必須のタングステン（世界生産の80％が中国）

（2）戦略的航空機：F35などに必須のネオジム鉄ボロン磁石に対して中国はFDPR（軍事用禁輸）を適用、「脆弱性Triad」：F35構造材などのチタン（中露が世界生産能力シェア4分の3）、Al-Sc合金製航空機部品のスカンジウム（中露が生産シェア90％）、航空機ノズル、耐高温部品のタングステン（中国が生産シェア80％）

（3）エネルギー、AIとインフラ：銅（中国は競争相手を潰す低価格戦略で、溶融精錬プロセスではフル独占状況）、銀（中国製太陽光パネルもトマホーク用誘導システムもともに銀を利用。銀の多くは、銅の精錬過程で産出、銅の独占が銀の供給を左右する）、リチウム（精製反応プロセスの中国シェア70％）、黒鉛（電池級は中国シェア90％）

（4）次世代（autonomous）：軍事用ドローン（チタン、アルミ合金、レアアース磁石が必須）、F35・自動走行・ロボットなど（レアアース磁石、高純度銅、チタンなど）、「autonomy 革命」が本格化すれば、莫大な量の重要鉱物が必須――

前回記事ではマルコ・ルビオ米国務長官がワシントンに蝟集した西側55カ国・地域諸国代表団に対し、レアアースなど重要鉱物資源の圧倒的なシェアを有する中国に依存しないサプライチェーンの確立を呼びかけたと書いた。遅すぎるというのが、率直な気持ちである。

「第一部 現状診断」に〈物資が無限で、摩擦ゼロで国際的に取引されるとの前提の新自由主義の考え方によって、重要鉱物が石油に代わる戦略物資となった〉との記述の前に、〈西側は、サービス・IP・金融が高付加価値を作るとの発想で「汚れ仕事」を中国に専らアウトソースした〉というくだりがある。

こうしたティンデール氏の分析を読むと、直ぐに想起されるのが、ワシントン在住の金融アナリスト、齋藤ジン氏の大ベストセラー『世界秩序が変わるとき―新自由主義からのゲームチェンジ』（24年12月刊行）であろう。

1年の違いはあるが、基本的な世界観がほぼ同じ金融アナリストと投資家が、米ワシントンと豪シドニーそれぞれから発信していたのだ。実に、興味深いことである。

合わせて読みたい。『世界的な圧倒的シェアを誇る大国に日米欧はどう挑むのか…レアアースを巡る「中国包囲網」のウラ事情』

【はじめから読む】アメリカの大富豪が異端の発言…トランプ政権の常軌を逸した振る舞いが爆発的な危機に発展する可能性