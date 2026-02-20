◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点の合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳299日でのメダル獲得となり、日本女子フィギュアスケート最年少記録となった。

冒頭に3回転アクセルに成功。その後、コンビネーションジャンプで回転が開くミスがあったものの、SP首位の重圧を感じさせないレベルの高い演技を披露。演技後には氷上で右手人差し指を口元に当てて、首をかしげたキュートなポーズも。観客の歓声に笑みを浮かべ、カメラに向かってはハートポーズも見せた。

◇中井 亜美（なかい・あみ）

☆生まれとサイズ 2008年（平20）4月27日生まれ、新潟市出身の17歳。1メートル50。愛称は「アミーゴ」。

☆きっかけ 浅田真央さんが銀メダルを獲った10年バンクーバー五輪の映像を見たことがきっかけで5歳でスケートを始める。新体操も習っていたが、新潟市内にMGC三菱ガス化学アイスアリーナが開業し、スケートに専念。

☆引っ越し 中学入学のタイミングの21年4月に千葉県に引っ越し、船橋市のトップ養成「MFアカデミー」に拠点を移す。中庭健介コーチから指導を受けて成長。現在は通信制の千葉・勇志国際高2年。

☆実績 17年全日本ノービス選手権Bクラスで優勝。ジュニアの推薦枠で出場した22年全日本選手権ではフリーでトリプルアクセルを2本決めて4位。23年世界ジュニア選手権銅メダル。今季はGPシリーズ・フランス大会で日本人初となるGP初出場優勝。GPファイナル準優勝。全日本4位。四大陸選手権準優勝。

☆同門 MFアカデミー内には「姉妹」と呼び合う同じトリプルアクセルの使い手・先輩・渡辺倫果（三和建装・法大）がいる。四大陸選手権を初制覇した青木祐奈も同所属。

☆新潟愛 故郷の祖母から大量の新潟産コシヒカリが自宅に届く。「お米があると元気が出る」という理由で海外遠征時には必ず地元米を持っていく。新潟の企業、亀田製菓のおかし「柿の種」も大好き。