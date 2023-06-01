◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)

カーリング女子日本代表は19日、予選リーグ最終戦となる中国戦に競り勝ちました。

5連敗中だった日本は、0-1の第3エンド、スキップの吉村紗也香選手が2連続でダブルテイクアウトを決めて、2点を奪います。続くエンドは不利な先攻でしたが、2点のスチールに成功。4-1と優位に進めまが、第5エンドは中国が3点のビッグエンドをつくられ、前半は4-4で終えます。

後半は一進一退の展開。第6エンドは有利な後攻で1点にとどまり、続くエンドでは後攻の中国に2点を奪われ、逆転されます。日本は、後攻の第8エンドで1点にとどまりますが、第9エンドで1点のスチールに成功。7-6と1点リードに変わります。すると第10エンドは、連続スチールに成功。勝利後は笑顔を見せた日本の選手たちが涙を拭う様子もありました。

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。日本は第3戦で世界ランク1位のスイスから大金星を挙げましたが、通算2勝7敗で8位が確定しました。

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4-8 スウェーデン12日 負 7-10 デンマーク14日 勝 7-5 スイス14日 負 4-7 アメリカ15日 負 5-7 韓国16日 負 6-9 カナダ17日 負 6-8 イタリア18日 負 3-9 イギリス19日 勝 9-6 中国