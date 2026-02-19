「まさか三高で起こるとは」日大三高野球部の不祥事　高校野球関係者の衝撃　再発防止にできることとは

日大三高の野球部グラウンド(C)産経新聞社

高校野球界に与えた衝撃は、とても大きいものがありました。

名門・日大三高の不祥事です。男子部員2人が、女子生徒にわいせつな動画を送らせて拡散などをしたことから、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検された件は、スポーツ界や教育界に大きな衝撃を与えました。

甲子園に春夏通じ計40度出場した強豪であり、夏は2001年と2011年、春は1971年に優勝。昨夏も準優勝と、日大三高は高校野球界においては輝かしい実績を誇る、一大ブランドだったからです。

高校野球の取材歴が長いスポーツライターは、一報を受けた驚きをこのように語りました。

「日大三高は単なる『野球が強い』学校ではなかったからです。猛練習はもちろんですが、それ以上に心の教育、人づくりに重点が置かれ、他の強豪校にあるような度を越した上下関係もなく、選手個々は人としてどう生きるかを学び、卒業していきます。その証拠に、日大三高野球部からは東京六大学に進学する選手も多く、行った先で主力になった例も多い。それだけに、今回の件は『まさか三高で起こるとは』と、衝撃とともに受け止められているのです」

メディア関係者の中でも「日大三高出身の選手は人間性が素晴らしい」と、その育成力には定評があっただけに、落胆の声が相次いでいるのが実情です。