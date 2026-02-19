¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡É·àÌô¡É¡×´§ÈÖÁÈ¤¬¹¥Ä´¤Îtimelesz¤È½ªÎ»ÊóÆ»¤Î¥¥ó¥×¥ê¡£ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë¤â¡È¾¡¤ÁÁÈ¡¦Éé¤±ÁÈ¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤½ÐÍè»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡Ötimelesz¡×¡Êµì¡ÖSexy Zone¡×¡Ë¤È¡ÖKing ¡õ Prince¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥×¥ê¡Ë¡£
¡¡5¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿Sexy Zone¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¡¢2024Ç¯3·î¤ËÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤·¡¢timelesz¤Ë²þÌ¾¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò5Ì¾ÄÉ²Ã¡£8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Ë´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¡¢2023Ç¯5·î¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¡£¸½ºß¤Ï»Ä¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡¢üâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¤³¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤Ë¡È¾¡¤ÁÁÈ¡¦Éé¤±ÁÈ¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£
¡¡King ¡õ Prince¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çº¤ÏÇ¤äÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢timelesz¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡Øtimelesz ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2ËÜ¤â´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤Ï¿¼ÌëÏÈ¤Î30Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éGP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢1»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆSMAP¤¬¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Íò¤¬¡ØVSÍò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¾õ¶·¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àä¹¥Ä´¤Îtimelesz¤¬¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¡¢½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ó¥×¥ê¤¬¡ÈÉé¤±ÁÈ¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤ÎSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Îtimelesz¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¥ó¥×¥ê¤ò¹ÎÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¤Ï¡ÈÅÁÅý¡É¤«¤é³°¤ì¤¿¡È·àÌô¡É¡©
¡¡timelesz¤¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤ÎSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È·àÌô¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢timelesz¤¬»Ë¾å½é¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼ÄÉ²Ã¤È¤¤¤¦¡È·àÌô¡É¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤À¤±¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢STARTO¼Ò¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤éCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÅÁÅý¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤Î¤¦¤Á3Ì¾¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Sexy Zone¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î¹ç³Ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÉÔ¶à¿µ¤Ê¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÈÅÁÅý¡É¤«¤é³°¤ì¤¿¡È·àÌô¡É¤ÎÀ§Èó¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ä¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¤Þ¤À¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
¡¡5¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿Sexy Zone¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¡¢2024Ç¯3·î¤ËÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤·¡¢timelesz¤Ë²þÌ¾¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò5Ì¾ÄÉ²Ã¡£8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¤³¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤Ë¡È¾¡¤ÁÁÈ¡¦Éé¤±ÁÈ¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£
¡¡King ¡õ Prince¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çº¤ÏÇ¤äÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢timelesz¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡Øtimelesz ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2ËÜ¤â´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤Ï¿¼ÌëÏÈ¤Î30Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éGP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢1»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆSMAP¤¬¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Íò¤¬¡ØVSÍò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¾õ¶·¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àä¹¥Ä´¤Îtimelesz¤¬¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¡¢½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ó¥×¥ê¤¬¡ÈÉé¤±ÁÈ¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤ÎSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Îtimelesz¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¥ó¥×¥ê¤ò¹ÎÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¤Ï¡ÈÅÁÅý¡É¤«¤é³°¤ì¤¿¡È·àÌô¡É¡©
¡¡timelesz¤¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤ÎSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È·àÌô¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢timelesz¤¬»Ë¾å½é¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼ÄÉ²Ã¤È¤¤¤¦¡È·àÌô¡É¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤À¤±¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢STARTO¼Ò¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤éCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÅÁÅý¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤Î¤¦¤Á3Ì¾¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Sexy Zone¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢STARTO¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î¹ç³Ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÉÔ¶à¿µ¤Ê¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÈÅÁÅý¡É¤«¤é³°¤ì¤¿¡È·àÌô¡É¤ÎÀ§Èó¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ä¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¤Þ¤À¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£