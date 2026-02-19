【ちいかわ焼き】名古屋PARCO店が3月17日（火）グランドオープン！
ふわふわ生地に、あんやクリームをたっぷり詰めちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」の3号店が、名古屋PARCOにオープン致します。OPENを記念して、新しいお味のちいかわ焼きやオリジナルグッズが登場する。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店。2025年4月7日に「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が横浜みなとみらいにオープン。2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」千葉・幕張にオープン。このたび、3号店目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」が2026年3月17日に愛知・名古屋の名古屋PARCOににオープンする。
店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが皆様をお出迎えしてくれる。
そして「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」のオープンを記念しまして、名古屋PARCO店限定で3月17日（火）より新しいお味のちいかわ焼きが登場する。
ちいかわ（あずきバター）は、大粒小豆のあんこに、北海道産バターを入れて仕上げている。
ハチワレ（いちご）は、甘酸っぱい果肉入りのとちおとめクリームにミルクを入れてマイルドに仕上げている。
うさぎ（チーズ）は、フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリーム。
また「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」のオープンを記念して、3月17日（火）から新しいオリジナルグッズがちいかわ焼き店全店に登場する。ちいかわ焼き店でしか購入出来ないオリジナルグッズです。
