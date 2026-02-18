韓国のモバイル機器メーカーの日本法人ALT JAPAN（東京都千代田区）は、SIMフリースマートフォン（スマホ）「MIVE（マイブ）ケースマ AT-M140J」を、2026年2月19日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。

2つ折りデザインのガラケースタイル

同社の日本参入第1弾は、携帯電話の物理ボタンによる操作と、スマホのタッチパネル操作を両立した"ケータイ型スマホ"。ガラケースタイルの2つ折りデザインで、手のひらに収まる軽量コンパクトボディに約4.3型メインディスプレーを搭載する。

本体を閉じると表示される約1.83型サブディスプレーは、日付や時刻、バッテリー残量などが確認できる。背面に約800万画素カメラを装備する。

標準のホーム画面と、使いやすいシンプルなホーム画面が選択可能。音声で発信者の名前を読み上げる「音声通知」、操作がない際に保護者に通知する「安心メッセージ」などの機能を実装する。

OSは「Android 14 Go Edition」をプレインストールする。オムロン デジタルの多言語入力システム「iWnn IME for Android」を実装し、かしこい予測変換や使いやすい文字入力を実現している。

IPX4防水、IP5X防塵性能を備える。バッテリー容量は2100mAh。

カラーはインディゴブラック、パールホワイトの2色。