ミラノ・コルティナ五輪は18日、クロスカントリースキー女子団体スプリントフリーが行われたが、フィニッシュ付近で犬が乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る珍事が起きた。実況席も驚きをもって伝えている。

まさかのハプニングだった。選手たちが続々とフィニッシュに到着する中、どこからともなく犬が現れた。軽快な足取りで直線を疾走し、途中、並走するカメラに気付いて立ち止まってカメラ目線も……。そのままフィニッシュラインを切った。

中継したNHK-BSの実況席も「首輪をつけています。飼い犬ですね。まさか五輪の舞台で走るとは」「飼い犬が走るのは見たことがありません。気持ち良くフィニッシュを切ることができたでしょうね」などユーモラスに伝えた。

国際中継も再三スロー再生し、世界に拡散。日本のネット上でも「クロスカントリー乱入した犬がゴールしててわろた」「箱根駅伝に続きコースに犬の乱入がww」「乱入してきた犬がゴール決めてめっちゃ笑ってる」と大盛り上がりだった。

競技には影響はなかったとみられる。



（THE ANSWER編集部）