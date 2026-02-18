Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Google

毎年恒例のGoogleの開発者向けカンファレンスGoogle I/O。今年も開催が発表され、5月19日20日に行われることが明らかになりました。

Googleの公式サイトでは、参加登録がすでにスタートしています。カンファレンスのオープニングとなる基調講演は、Google本社のあるカリフォルニア州マウンテンビューにて。現地時間19日の朝10時、日本時間では19日の真夜中26時（20日2時）からスタート。ライブ配信あり。

毎年Google I/Oの開催日は、公式サイトのパズルをみんなで解くことで明かされます。今年もパズルが準備されていましたが瞬殺だったようですね。謎解きに参加できなかった人も、パズルはまだサイトにあるので遊べます。

Geminiを中心とした発表に

今年のGoogle I/Oも、去年に引き続きAIが中心となること間違いなし。主役のスポットライトは、進化を続けるGeminiに当たることになるでしょう。

Android 17のソフトウェアアップデートはもちろん、AI以外で最も気になっているのは、GoogleのOS統合。Chrome OSとAndroidの一本化プロジェクトに新展開があるかどうか…。

また、去年のGoogle I/Oでは準主役クラス級でデモもさかんに行われたAndroid XRにも触れられるでしょうが、扱いの大きさはどうでしょう。

去年1年間で大きな進化は感じられなかったものの、スマートグラス市場が盛り上がりを見せているので、こちらの進捗にも期待です。

Source: Google