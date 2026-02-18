2月13日、秋篠宮家の次女・佳子さまは、元赤坂の秋篠宮邸で伝統工芸士らと懇談された。懇談の席には、日本伝統工芸士会会長の戸田敏夫さんら6人が参加され、日本工芸会の総裁を務める佳子さまは工芸士らの技術や思いなどについて耳を傾けたという。皇室ジャーナリストが語る。

【写真】佳子さまが着用の1万2000円“津軽塗イヤリング”。他、かつて話題となった佳子さまご着用のイヤリングを振り返り

「佳子さまは昨年11月、伝統的工芸品の普及と振興を目的とした『伝統的工芸品月間国民会議全国大会』に出席する予定でしたが、新型コロナに感染したため式典出席が取りやめになっていました。その時に予定されていた懇談の機会が、改めて設けられたわけです。

この日、佳子さまはブラウンのノーカラージャケットに朱色のワンピースをお召しに。公務の度に佳子さまのお召し物は話題となりますが、今回特に注目を集めたのが、耳元で静かに輝く金色と朱色のイヤリング。こちらは青森県弘前市の津軽塗ブランド『KABA』の商品で、お値段は税込1万2100円です」

公式ホームページによると、同商品は唐塗（からぬり）と七々子塗（ななこぬり）の2つの技法で計5色のバリエーションを提供している。NEWSポストセブンが問い合わせたところ、ブランド代表の池田守之さんがその反響を明かした。

「ここ2日間ほど、注文が増えていたことは確認していました。ただ、直接のお問い合わせなどはいただいておらず、我々も先ほどまで知らなかったというのが正直なところです。

商品は『ベーシックイヤリング しかく』の"唐塗（朱緑）"で、差し色にグリーンやスズ粉が入った華やかな印象が特徴です」（池田さん、以下同）

大阪万博で「津軽塗」を体験

佳子さまは昨年8月、大阪・関西万博を視察された際、津軽塗のワークショップに参加されていた。津軽塗は、青森県弘前市を中心に、江戸時代から300年以上受け継がれてきた伝統的漆器で、漆で凹凸をつけて何度も重ね塗りした色漆の表面を研ぎながら、奥底から複雑な模様を浮かび上がらせる「研ぎ出し変わり塗」という技術が使われている。

佳子さまは、万博視察当日に「研ぎ出し」を体験。津軽塗のコースターに塗り重ねてある漆を、やすりを使って模様を浮き上がらせたという。その際に担当した職人の1人が、『KABA』の製品作りに携わる職人だったとのことだ。

「実はその時、お付きの方を通じて『KABA』のイヤリングを佳子さまにお渡ししました。実際に付けてもらえるかはさておき、せっかくなので、と。

ブランドのメンバーとは、『2026年の国民スポーツ大会が青森県で開催されるから、その時に使ってくれたら嬉しいね』なんて話していたんですけど、まさか本当に付けてくれるとは……我々も驚いています」

ブランドにとって、大きなサプライズとなったようだ。