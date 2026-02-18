「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」10周年記念イベント -鉄華の祝祭-昼公演オフィシャルレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年2月15日、立川ステージガーデンにて、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」が昼夜2回公演で開催された。会場にはイベントキービジュアルを使った大きな横断幕がロビー正面に掲示されていたほか、キャラパネルの展示などが行われ、撮影のために多くの来場者が列を作っていた。

昼公演イベントレポート

開演3分前になると、スーツを纏った描き下ろしのユージン・セブンスタークと、鉄華団新人・鉄華猫による特別マナー映像が上映。ユージンと鉄華猫による掛け合いで、イベントの注意事項がユーモアたっぷりに説明された。鉄華猫のキャストボイスを務めたのも、この日、出演が叶わなかったユージン役の梅原裕一郎。その内容に会場から笑いと拍手が起きていた。

鉄華団を象徴する赤色のサインライトで来場者が出迎える中、音楽・横山克を中心としたバンドがテーマソング「Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans」を演奏。本日出演するキャスト陣がドレスアップした姿で登場し、一礼したあと、イベントは開幕した。

まずは「鉄華の祝祭」に合わせた書き下ろしのオリジナル朗読劇がスタート。シノの「スーパーギャラクシー歌謡ショー」を始め、団員たちがクリュセ・タチカワ地区を舞台に、鉄血10周年を盛り上げる「鉄華の祝祭」ステージに向けてそれぞれ出し物を準備していて……という内容。だが、突然起きた電気系統のトラブルによって、ステージは中断の危機！ そこに偶然居合わせたマクギリスとガエリオが、鉄華団に協力を申し出る――。タチカワで実現したまさかの共演と、来場者を巻き込んだ演出に、会場も大いに盛り上がった。

オリジナル朗読劇を終えた後は、横山とバンドによる劇伴生ライブ。横山のピアノの旋律をメインに、パーカッション、ヴァイオリン、ギター、ベースが重なるエモーショナルなサウンドは圧巻。「Crescent Moon」や「My Own Way」など、TVシリーズの劇伴7曲がメドレーで披露された。ステージ後方のスクリーンには本編映像が流され、会場は『鉄血のオルフェンズ』の世界へと引き込まれた。

感動的な演奏が終了すると、MCを務めるお笑い芸人・鉄華団大郎a.k.a. 天津飯大郎が登場。かつて声優としても『鉄血のオルフェンズ』に参加したことがある天津だけに、司会にも熱がこもっていた。

そんな天津の呼び込みで、キャスト陣が登場。それぞれの個性が生かされた自己紹介が、「お祭り」としてのムードを高める。さらに、河西と細谷からは、10周年を迎えたことへの感慨が語られた。

トーク内容は、複数のテーマと制限時間が用意されており、それがくじで決まるランダム方式。テーマは、「10周年を迎えての感想」、「イベント『鉄華の祝祭』についての想い」、「今だから話せる当時のエピソード」、「『鉄血のオルフェンズ』MY BESTシーンはこれだ！」「10年前の自分に言いたいこと」の5つを、ランダムボックスから引いて５秒、10秒、30秒、60秒で語るコーナー。

前半は河西、たくみ、寺崎、櫻井、金元の5名がトーク。10年を経た今だからこそ言える内容が続出したほか、制限時間に入らず何も伝えられないパターンも。金元は自身と頭の上に掲げたアトラ（のアクリルスタンド）との掛け合いで好きなシーンを紹介するなど、イベントならではのアドリブが見られ、会場を盛り上げた。後半は、花江、松風、田村、村田、細谷の5名がチャレンジ。オルガとビスケットの第1話のシーンについてや、アフレコ時の思い出、キャスト同士の信頼関係などが明かされるなど、興味深いコーナーとなった。

ステージには天津、櫻井、松風が残り、ギャラルホルンの魅力についてもトーク。現在、TVシリーズを観返しているという松風が、ガエリオとアインの関係についての豆知識を披露。次回予告までくまなくチェックしている松風に櫻井も感心している様子だった。

イベント中盤には、10周年記念新作短編の「幕間の楔」の生アフレコに、脚本を務めた岡田麿里書き下ろしの追加シナリオ＋横山克バンドによる生演奏が重なったスペシャルステージが開幕。書き下ろしパート前半は、オルガとビスケットの会話シーンと、オルガと三日月の会話シーンが追加され、それぞれの絆を感じさせる内容。そこから「幕間の楔」本編映像＆生アフレコへ。生演奏による迫力のサウンドと共に体感する映像は、よりキャラクターの心情や成長が伝わる内容となっていた。後半はキャラクターたちが順番にセリフ紡ぎ、静かに、しかしながら熱い余韻が心に残る構成となって展開された。

「幕間の楔」スペシャルステージに対する大きな拍手が響き渡る中、劇伴メドレーの生演奏を担った横山が挨拶。劇伴のレコーディングにも参加していた人もいると本日のバンドメンバーを紹介した。続いて、天津が横山にインタビュー。演奏楽曲のセレクト理由や、『鉄血のオルフェンズ』10周年への思い、そして来場者へのメッセージを伝えてくれた。

天津の呼び込みで、寺崎、金元、田村が登壇し、「幕間の楔」の感想を話したあと、パンフやアクリルスタンド、「仕事猫」とのコラボ商品など、多彩なイベントグッズの紹介が行われた。また、当日に発売されたグッズは事後通販が行われる予定とのことで、追加で購入したい来場者や参加できなかったファンの方はチェックしてほしい。

その後、寺崎、金元、田村が先導するコール＆レスポンスを受けて、SPYAIRがステージに。『鉄血のオルフェンズ』の第2期第1クールOP主題歌「RAGE OF DUST」を当時のOP映像も使用したアニメ映像と共に披露。総立ちとなった来場者をさらに煽りつつ、ハードなサウンドで会場をひとつにしていた。

演奏終了後にはボーカル・YOSUKEから、パフォーマンスを盛り上げてくれた来場者に対し、真摯に感謝のメッセージが送られた。

そしてイベントはエンディングパートに。それぞれがファンやスタッフへの感謝、そして作品・キャラクターへの愛を熱く語る。さらに河西が、作品の次展開への希望を語る形で話を締めくくると、会場からは大きな歓声と拍手が響いた。エピローグでは、河西と細谷のふたりが残り、三日月とオルガの会話劇を披露。決して散らない鉄の華＝鉄華団の強い絆がうかがえる内容であったが、未来の再会に向けてオルガが「止まるんじゃねぇぞ！」と約束するその内容が、10年間、作品を支えてきたファンとの絆をも表しているようであった。最後は、三日月とオルガの名シーンのように河西と細谷がグータッチしたのち、ステージを降りてイベントは終幕。終幕後には、スクリーンにキャラクターデザインを手がけた千葉道徳による三日月＆オルガの新規描き下ろしイラストがサプライズで公開。写真撮影が可能ということで、来場者もイベントの思い出としてスマホに収めていた。

『鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクトの集大成ともなった「鉄華の祝祭」。キャスト、アーティストが素晴らしいパフォーマンスを披露したことで、『鉄血のオルフェンズ』という作品が持つエネルギーを、ファンと共に再確認できる貴重なイベントとなった。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-」イベントオリジナルグッズの事後通販実施が決定！

事後通販から追加される新規イラスト商品も公開！続報をお待ちください。

●作品情報

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』



＜INTRODUCTION（ウルズハント）＞

――P.D.323

ギャラルホルンによるアーブラウ中央議会への政治介入事件は、モビルスーツを使った武力行使にまで発展。

事件を終結に導いたのは、鉄華団と呼ばれる火星から来た少年たちだった。

金星に浮かぶラドニッツァ・コロニーで生まれ育ったウィスタリオ・アファムの耳にも、鉄華団の活躍は届いていた。

火星との開拓競争に敗北した金星は、四大経済圏も興味を示さない辺境惑星。

住人はＩＤすら持たず、今は罪人の流刑地として使われるだけ。

そんな生まれ故郷の現状を変えたいと願うウィスタリオの前に現れたのは、

「ウルズハント」の水先案内人を名乗るひとりの少女だった。

「おめでとうございます。あなたは『ウルズハント』の参加資格を得ました」

少女との出会いにいざなわれ、ウィスタリオはコロニーすら易々と買うことのできる莫大な賞金を懸けたレース……

「ウルズハント」の入口に立たされていた。

＜INTRODUCTION（幕間(まくあい)の楔(くさび)）＞

クーデリアの護衛任務をやり遂げ、アーブラウ代表指名選挙を巡る戦いの中で一躍名を上げた鉄華団。

その名は圏外圏全域にまで知れ渡るほどだった――。

火星に帰還した鉄華団はより組織を拡大させるため、強行な手口も使いながら、その歩を進めていた。

そんな中、団長として慣れない仕事にひとり奮闘するオルガの姿を見て、三日月たち鉄華団の面々はあることを

思いつく。

【STAFF】

企画・制作：サンライズ

原作：矢立 肇 富野由悠季

監督：長井龍雪

特別編集版構成・脚本：土屋理敬

シリーズ監修：鴨志田 一

『幕間の楔』脚本：岡田麿里

キャラクターデザイン原案：伊藤 悠

キャラクターデザイン：千葉道徳

メカニックデザイン：鷲尾直広 海老川兼武

『ウルズハント』メカニックデザイン：形部一平 篠原 保 寺岡賢司

チーフメカアニメーター：有澤 寛

美術デザイン：須江信人（ウルズハント） 伊良波理沙

美術監督：清木亜夕 若松栄司

色彩設計：菊地和子

3DCGディレクター：山崎嘉雅

撮影監督：後藤春陽

編集：丹 彩子

音響監督：明田川 仁

音楽：横山 克

製作・配給：バンダイナムコフィルムワークス

MUSIC

オープニングテーマ（ウルズハント）：Re:End 「The Over」

【CAST（ウルズハント）】

ウィスタリオ・アファム：生駒里奈

デムナー・キタコ・ジュニア：堀内賢雄

コルナル・コーサ:上田麗奈

レンジー・ダブリスコ：木内太郎

カチュア・イノーシー：田中美海

598：三瓶由布子

タマミ・ラコウ：伊藤 静

ローム・ザン：稲田 徹

アイコー・ザン：山根雅史

コウゾウ・メンドウ：松本 忍

シクラーゼ・マイアー：野島健児

ロンド・ブロン：浜田賢二

【CAST（幕間(まくあい)の楔(くさび)）】

三日月・オーガス：河西健吾

オルガ・イツカ：細谷佳正

ユージン・セブンスターク：梅原裕一郎

昭弘・アルトランド：たくみ靖明

ノルバ・シノ：村田太志

ヤマギ・ギルマトン：斉藤壮馬

ライド・マッス：田村睦心

ナディ・雪之丞・カッサパ：斧 アツシ

クーデリア・藍那・バーンスタイン：寺崎裕香

アトラ・ミクスタ：金元寿子

