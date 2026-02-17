ゲレーロJr.が語る岡本の意外な一面

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が16日（日本時間17日）、岡本和真内野手について言及し、スペイン語を少し話せると明かした。過去にプエルトリコのウインターリーグに参戦していた経験を持つ岡本の一面が明らかになった。

MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マシソン記者が同日に自身のX（旧ツイッター）で伝えた。昨年14年5億ドル（約767億円）で契約延長を結んだゲレーロJr.は岡本について「彼のいいところはスペイン語を少し喋られること。なので、私たちは少しだけコミュニケーションをとれることだ」と語った。

岡本は2016年、プエルトリコウインターリーグのヒガンテス・デ・カロリーナに所属。当時はドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手、ナビル・クリスマット投手（レンジャーズ傘下）、松坂大輔氏らとチームメートだった。

マシソン記者の投稿に対し、ファンからは反応が相次いだ。「英語だけではなく、スペイン語にも取り組んでいると思った」「ブラディとカズの交流が楽しみで仕方ない」など、両者の関係性に期待する声が上がった。

さらに「既にGOAT」「彼は日本から来た活躍が約束された選手だ」といったコメントのほか、日本語でも「プエルトリコのウインターリーグ行ってたからスペイン語話せるのかな？ キケと親交あるし」「どういうレベルなんだか気になる」などの声が寄せられている。（Full-Count編集部）