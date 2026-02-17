MON7A、メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」配信リリース決定。長浜広奈がタイトルを手書きで書き下ろしたジャケ写公開も
MON7Aが、2ndデジタルシングル「僕のかわい子ちゃん」を3月7日に配信リリースすることを発表した。本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveがスタートしている。
本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品。YouTubeでの弾き語り動画は450万再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は広く拡散され現在UGCは8,000件に及ぶほか、番組放送直後の2025年8月には世界最大の歌詞サイトGenius Japan 総合ソング・チャートで2週連続1位を獲得、2025年の年間総合ソング・チャートでは25位にランクインするなど、リリースされていない曲としては異例のチャートインを果たしていたという。
そして、ジャケットアートワークも同時に公開された。MON7A本人たっての熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどは長浜広奈の描き下ろしとなっており、ギターを持った制服姿のMON7Aの写真と長浜広奈の手描き文字によるコラボレーションが実現した。
MON7Aは、今夜26時10分からテレビ東京で放送される『あのちゃんの電電電波♪』にゲスト出演しており、擬似スクールライフをテーマにあのちゃんと共演し、同曲の弾き語りを披露している。
また、この春高校を卒業する同世代の卒業式に、サプライズで歌とメッセージでのお祝いに駆けつける企画を募集を先日より開始。エントリー締切は2月20日正午12時までとなる。
◾️卒業記念企画「俺も一緒に卒業させて〜！」
専用応募フォーム：https://forms.gle/pLbPGn7ijPrwfXL27
募集期間：〜2026年2月20日（金）正午12:00
◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」
2026年3月7日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_bnk
◾️メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」
2026年1月27日（火）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE
◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年
4月4日（土）仙台darwin
4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO
4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO
4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO
4月25日（土）福岡BEAT STATION
▼ツアーチケット プレイガイド最速先行
【受付期間】〜2月25日（水）23:59
【入金期間】2月28日（土）13:00 〜 3月1日（日）18:00
【受付URL】https://lnk.to/MON7A_2026tour
