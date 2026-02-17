この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シニアライフを発信するYouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【60代夫婦】手術失敗？再手術/病院探しで四苦八苦〜どうすりゃいいの？病院選び」と題した動画を公開しました。今回は、夫婦がこれまでに経験した病気や手術の体験談を通じ、病院選びの難しさと重要性について語っています。



動画内では、夫が数年前に発症した鼠径ヘルニア（脱腸）のエピソードが紹介されました。近所の総合病院で手術を受けたものの半年後に再発し、「手術の失敗だったんじゃないか」と疑念を抱いたといいます。2回目はインターネットで調べた日帰り手術対応の病院を選択し、「1回目に比べて全然痛みもなく楽だった」と成功体験を語りました。最初の病院選びについて、夫は「もっと調べて手術してもらえばよかった」と後悔を滲ませています。



一方、妻は長年悩まされた外反母趾の治療について語りました。複数の整形外科を受診しても「異常ない」と湿布を処方されるだけで改善せず、一時は歩行困難になるほどの痛みに襲われたといいます。その後、ネット検索を駆使して東京の自費診療クリニックや地元のスポーツクリニックを受診。最終的に信頼できる医療機関でインソール作成やリハビリに取り組み、症状が改善した経緯を明かしました。また、健康診断で訪れた病院での大腸内視鏡検査中に、医師からデリカシーのない対応をされた経験も振り返っています。



動画の終盤では、娘の飲食店リサーチ術を例に挙げ、病院選びでも口コミやWeb情報を駆使した事前の入念な下調べが重要だと結論づけています。「病院選びはやっぱり大切」と実感を込めて語る二人の姿は、自分に合った医療機関との付き合い方を考える良い機会となるでしょう。なお、動画の最後には今後の投稿頻度を月3回に変更することも報告されました。