山崎製パンが、「春のパンまつり 2026」を開催中。同社の公式「X」アカウントが「ランチパック」に貼られている点数シールの「配点チェックリスト」を公開し、10万6千回表示されて話題になっています。

【画像】すごっ…！ コチラが「ランチパック」の春のパン祭り・シール配点チェックリストです！

「ランチパック」がずらり！

公式アカウントは「ランチパックの配点をまとめたチェックリストはこちら。春のパンまつりの点数をひと目で確認できますよ」とコメント。1.5点、1点、0.5点に区分された「ランチパック」の一覧を画像で投稿しています。

1.5点のシールが貼られているのは「たまご」「ピーナッツ」「ツナマヨネーズ」「4種のおいしさ（たまご・ツナ・ロースハム・ソーセージ）」。X上では、「あれっ、1.5点は意外と定番の売れ筋商品に付いているんですね」「たまごが好きなので1点以上はうれしい」との声が上がっています。

1点の商品は7種類、0.5点の商品は19種類掲載されています。30種類もの「ランチパック」が一覧で見られ、「知らないのがいくつもある」「見たことない商品がいっぱいある。全種類制覇してみたいです」「いろんなランチパックがあって、食べるの迷います」とのコメントも寄せられています。

また、公式アカウントは「パンだけでなく、和菓子や洋菓子も対象なんです！」とコメントし、和菓子と洋菓子の対象商品も公開しています。

和菓子では「月餅」「栗まん」「桃山」などが1.5点、洋菓子では「イチゴスペシャル」「生クリ−ムロ−ル（北海道産生クリ−ム使用）4枚入」が1.5点、「まるごとバナナ」などが2点と、高い点数が付いています。

「春のパンまつり 2026」では、点数シール30点分で「白いフレンチディッシュ」がもらえます。同社の公式サイトでは、すべての対象商品が確認できます。

