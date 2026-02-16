この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がMeta急伸の理由を分析！『３か月で３０兆円はヤバ過ぎる。米国企業の決算で分かった注目企業がこれ』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『３か月で３０兆円はヤバ過ぎる。米国企業の決算で分かった注目企業がこれ【マイキー佐野 経済学】』では、実業家のマイキー佐野氏が米国テック大手5社の最新決算を一気に俯瞰し、AI投資競争の本質と収益化の進捗を立体的に読み解いていく。論点は単純な売上高の多寡ではない。各社が積み上げてきた巨額の設備投資や研究開発費が、実際にどの事業指標を押し上げ、どの利益項目に波及しているのか。その因果関係が可視化されているかどうかが、市場評価を分ける分水嶺になっているという視点である。



Metaは売上が前年比24%増と伸長し、通期でも大台を突破した。注目すべきは、AI導入が広告のクリック率やコンバージョン率を押し上げ、広告品質を改善させた点にある。単なる将来期待ではなく、既存事業の収益力が具体的に強化されていることが株価上昇という形で示された。一方で赤字や、将来を見据えた大規模投資がキャッシュフローを圧迫する可能性も抱えており、成長と負担が同時に走る構図も浮かび上がる。



Microsoftは増収増益を確保しながらも、市場が求めた成長加速には届かず、株価は慎重に反応した。Copilotの利用拡大は進むが、投資対効果の明確化という課題が残る。Appleは買い替えサイクルと中国市場の回復が業績を押し上げたが、部材コストやAI戦略の方向性が今後の焦点となる。ハードウェア企業からの進化をどう描くかが問われている。



Googleは検索とCloudの拡大に加え、独自TPUや電力確保などインフラ面を強化し、エージェント型エコシステムへの転換を加速させる。Amazonは3か月で約2,000億ドルを売り上げながら、同規模の投資計画を打ち出した。市場が注視するのは売上規模そのものではない。投下資本が将来どの水準のROICを生み出すのか、その持続性である。巨額資金が流れ込むAI時代において、勝者を決めるのは成長率ではなく資本効率であるという現実が、本動画全体を貫く緊張感として提示されている。