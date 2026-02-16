¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢WBCÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò2·î20Æü¤È27Æü¤ËÊüÁ÷
¡¡6Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBC¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ´»î¹ç¤ò¼Â¶·Ãæ·Ñ¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï16Æü¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤È27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤ÏÂè2²ó¤«¤éÂè4²ó¤ÎWBC¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎAKIÃöÀ¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£27Æü¤ÏAKIÃöÀ¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾ëÀÐ·ûÇ·Æó·³´ÆÆÄ¤¬ÅÅÏÃÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëDeNA¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊüÁ÷¡£
¢§ ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWBCÆüËÜÀïÁ´Éô¤ä¤ë! ½Ð¿Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö! WBC¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó!!¡×
ÊüÁ÷Æü: 2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë20:30¡Á21:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£: ÈÓÅÄ¹À»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È: ¾®ÎÓ¸¼°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)
¥²¥¹¥È: ÆâÀîÀ»°ì ¡Ê¸µ¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¢ AKIÃöÀ¥¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡WBCÆüËÜÀïÁ´Éô¤ä¤ë! ½Ð¿Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È7Æü! WBC¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó!!¡×
ÊüÁ÷Æü: 2026Ç¯2·î27Æü(¶â)20:30~21:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£: ³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È: ÀöÀîÍº»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë
¥²¥¹¥È: AKIÃöÀ¥ ¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¾ëÀÐ·ûÇ· ¡ÊÂè5²óWBCÆüËÜÂåÉ½ ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¥³¡¼¥Á¡Ë
¥³¥á¥ó¥È½Ð±é: ËÒ½¨¸ç¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë