WBC¼Âà¼ÔÂ³½Ð¤Î³Ë¿´¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÎÁÍ½»»¡×¤ÎÉÔÂ¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È½Ð¾ì¤Ï¡ÈNO¡É¤Ë¤Ê¤ë»Ä¹ó¤Ê»ÅÁÈ¤ßWBC
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥íÌîµå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ»ê»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë〜¥×¥íÌîµå¤È¤ª¶â〜¡×¤Ë¤Æ¡Ö¡ÚWBCÊÝ¸±À©ÅÙ¡Û¼Âà¼ÔÂ³½Ð¤Ê¤¼¡©¡¿½Ð¾ì´õË¾¤Ç¤â¡ÉNO¡É¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¤Î¼Âà¤¬Áê¼¡¤°ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤ÎÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤¬Âç²ñ¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¡ÊÇä¾å¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢WBC¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÌó150²¯±ß¤È¤µ¤ì¡¢MLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÇä¾åÌó1Ãû8000²¯±ß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ý±×¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
²òÀâ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¿Ìä¤ËÊú¤¯¡ÖÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÝ¸±¤òÁª¼ê¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹â²Á¤Ê»ñ»º¡ÊÁª¼ê¡Ë¤òÃ»´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹»þ¤Î¡¢µåÃÄ¸þ¤±¤Î¡È±¿Á÷ÊÝ¸±¡É¡×¤À¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÊÝ¸±¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖNFP¡×¤Ê¤É¤¬³ÆÁª¼ê¤Î°åÎÅµÏ¿¤ò¿³ºº¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ò»»Äê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎÁª¼ê¤äÅê¼ê¡¢²áµî¤Ë²ø²æÎò¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ç¯Êð¤ÎºÇÂç30%¤Ë¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëWBCI¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ë¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤¨¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÍ½»»¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬½Ð¾ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤âµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÇä¾å¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Âç²ñ¼«ÂÎ¤ÎÇä¾å¤¬Áý¤¨¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½»»¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢WBC¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÌó150²¯±ß¤È¤µ¤ì¡¢MLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÇä¾åÌó1Ãû8000²¯±ß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ý±×¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
²òÀâ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¿Ìä¤ËÊú¤¯¡ÖÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÝ¸±¤òÁª¼ê¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹â²Á¤Ê»ñ»º¡ÊÁª¼ê¡Ë¤òÃ»´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹»þ¤Î¡¢µåÃÄ¸þ¤±¤Î¡È±¿Á÷ÊÝ¸±¡É¡×¤À¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÊÝ¸±¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖNFP¡×¤Ê¤É¤¬³ÆÁª¼ê¤Î°åÎÅµÏ¿¤ò¿³ºº¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ò»»Äê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎÁª¼ê¤äÅê¼ê¡¢²áµî¤Ë²ø²æÎò¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ç¯Êð¤ÎºÇÂç30%¤Ë¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëWBCI¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ë¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤¨¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÍ½»»¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬½Ð¾ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤âµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÇä¾å¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Âç²ñ¼«ÂÎ¤ÎÇä¾å¤¬Áý¤¨¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½»»¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼èÄùÌò¤¬²òÀâ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÏ«ÁÈ¡×¥¹¥È¥é¥¤¥¤â¼¤µ¤Ê¤¤ÆüÊÆ¤Î·èÄêÅªº¹
¡ÖÌµÂÌ¤ÊÎý½¬¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×°¦¹ÃÌÔ¤¬¸ì¤ëÍî¹çÇîËþ¡¦²¦Äç¼£¤Î¶µ¤¨¤ÈÀ¾²¬¹ä¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î°Õ³°¤ÊÉ¾²Á
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2011Ç¯¤ËÇË»ºÀë¹ð¡×Ì¾ÌçµåÃÄ¤ò½±¤Ã¤¿·Ð±ÄÇËÃ¾¤È¡É¸µ¶âÍ»¥Þ¥ó¡É¤¬¼çÆ³¤·¤¿Éü³è·à
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¤ª¶â¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ!! Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸µÊÔÀ®Ã´Åö¤Ç¤¢¤ê ¥×¥íÌîµå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ »ê¤¬ ÆüËÜÌîµå³¦¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ª