¡Ú±é·Ý½ô¹ÔÌµ¾ï¡ÛÆó¥ÄÌÜ¤ÎÆó¥ÄÌÜ¤Ë¤è¤ëÆó¥ÄÌÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÁáÄ«´óÀÊ¤¬8Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡¢¤¤¤¤Ê¤êËþ°÷»¥»ß¤á¤ÎÂçÀ¹¶·
Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¤À¡£
1980Ç¯Âå¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÎëËÜ±é·Ý¾ì¤ÇËè½µÆüÍËÆü¤Î10»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁáÄ«´óÀÊ¤¬15Æü¤ËÉü³è¤·¤¿¡£
Íî¸ì³¦¤Ë¤Ï¡¢Á°ºÂ¡¢Æó¥ÄÌÜ¡¢¿¿ÂÇ¤È¤¤¤¦³¬µéÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆó¥ÄÌÜ¤À¤±¡£ÄÌ¾ï¤Î´óÀÊ¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢´óÀÊ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁ°ºÂ¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤â¤®¤ê¤ä¹âºÂÊÖ¤·¡¢ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Æó¥ÄÌÜ¤Ë¤è¤ëÆó¥ÄÌÜ¤Î¤¿¤á¤Î¶½¹Ô¤À¡£
³«¾ì¤Ï9»þÈ¾¡£15ÆüÅöÆü¡¢9»þ45Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ©¤Á¸«¤Ç¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»ä¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ç¡¢¡Ö»¥»ß¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¸«¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤È¤¤¤¦»¥»ß¤á¡£
1½µ´ÖÁ°¤Î8ÆüÆüÍËÆü¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤ÎÉü³è¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¸ÞÌÀÜì¶Ì¤ÎÊå»Õ¾¢¡¢ÆþÁ¥ÄâÀðÃ¤»Õ¾¢¡¢¸Åº£ÄâµÆÇ·¾ç»Õ¾¢¡¢½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå»Õ¾¢¤Î4¿Í¡£Á´°÷¤¬Íî¸ì¶¨²ñ¡ÊÌø²È¤µ¤ó¶¬²ñÄ¹¡Ë¤ÎÍý»ö¤Ç¡¢Íâ½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÉü³è¸ø±é¤Ë¸þ¤±·Êµ¤¤Å¤±¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¿è¤Ê·×¤é¤¤¤À¡£4¿Í¤ÏÆó¥ÄÌÜ¤µ¤Ê¤¬¤éÆþ¸ý¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡Ê¶Ì¤ÎÊå¡¢µÆÇ·¾ç¡¢°ìÇ·Êå¡Ë¡¢¼õÉÕ¤ÇÌÚ¸ÍÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡ÊÀðÃ¤¡Ë¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¡ÊµÆÇ·¾ç¡Ë¤È¡¢¸åÇÚ¤ËÈÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥×¥ì¸ø±é¤Ï¡Ö»ÏÈ¯¤ÇÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«5»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦Ç®¶¸¤Ö¤ê¤Ç¡¢10»þ³«±é¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢9»þ8Ê¬¤Ë»¥»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï±é·ÝÈÖÁÈ¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤ÎÂç´îÍø¥á¥ó¥Ðー¤Î°ìÇ·Êå»Õ¾¢¤Ï¡¢°ÊÁ°¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁáÄ«´óÀÊÉü³èµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤òÎã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤â¤®¤ê¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥×¥ì¸ø±é¤ËÂ³¤ËÜ¸ø±é¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢Î©¤Á¸«¤ò´Þ¤á¤ÆÌó300¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
±éÌÜ¤ÏÌø²È¾®¤Ï¤À¡Ö¤í¤¯¤í¼ó¡×¡¢½ÕÉ÷Äâ°ì²Ö¡Ö»ÍÃÊÌÜ¡×¡¢»°Í·ÄâèßÅÔ¡Ö´àÎ®Åç¡×¡¢Ìø²È¾®¤Ï¤¼¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¹Ö¼á¡×¡£¾å±é»þ´Ö¤Ï¡¢10»þ¤«¤é11»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤º¤Ä¡£¤À¤¬¡¢3·î21Æü¤Ë¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¾®¤Ï¤¼¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢3¿Í¤¬»þ´Ö¤òµÍ¤á¡¢¾®¤Ï¤¼¤Ë30Ê¬¤Î¹âºÂ»þ´Ö¤òÅÏ¤·¤¿¡£
±¿±Ä¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÅöÁ³¡¢Æó¥ÄÌÜ¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÅÀÚ¤ë¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¸ø±é¡¢ËÜ¸ø±é½éÆü¤Ë¤ÏÎëÌÚÆØ¼ÒÄ¹¤â¤«¤±¤Ä¤±¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤ÏÎëÌÚÇ«²ñÄ¹¤âÌÚ¸Í¤ËÎ©¤Á¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥ê¥¹¥¿ー¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ²ñÄ¹¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤Æó¥ÄÌÜ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢À¹¶·¤¬Â³¤¯Î¢ÉÕ¤±¤È¤·¤ÆÍî¸ì¶¨²ñ¤ÎÆó¥ÄÌÜ¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Éü³è¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÛºâÄâÏÂÀô»Õ¾¢¤ÎÊ³Æ®¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¼«¿È¤Ï¿¿ÂÇ¤Î¤¿¤áÁáÄ«´óÀÊ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎëËÜ±é·Ý¾ì¤ËÄ¾ÁÊ¤·¡¢Íî¸ì¶¨²ñ´´Éô¤Ë³Ý¤±¹ç¤¦¤Ê¤É°ìÈ©¤âÆóÈ©¤âÃ¦¤¤¤À¡£
¥×¥ì¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢ËÜ¸ø±é½éÆü¤Ë¤âÏÂÀô»Õ¾¢¤Ï¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¹ÔÎó¤ÎÀ°Îó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆó¥ÄÌÜ¤ËÍ×ÎÎ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Í×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤Î¤¿¤á¡¢ÆþÌç8Ç¯°Ê²¼¤ÎÆó¥ÄÌÜ¤Ï¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÅöÁ³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÅÁÅý¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÂÀô»Õ¾¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀèÇÚ¿¿ÂÇ¤¬¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¿½¤·Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
4¿Í¤ÎÆó¥ÄÌÜ¤ÎÍî¸ì¤¬Ê¹¤±¤Æ¡¢ÌÚ¸ÍÁ¬¡ÊÆþ¾ìÎÁ¡Ë¤Ï1000±ß¡£½ª±é¸å¡¢¾åÌî¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤Þ¤À11»þÈ¾¡£ÆüÍËÆü¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ä«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸/ÅÏîµÇ«µ× Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹