158¥»¥ó¥Á¤Ç300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¡Î¾Â¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
2019Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥óÁª¼ê¸¢¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¤¿²¡Èø¼Ó¼ù¡£¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤Ê¤¬¤é300¥ä¡¼¥É°Ê¾åÈô¤Ð¤¹¡£²¡Èø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¤¬¡¢HS50m/s¤Ç300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
90Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²¡Èø¤Ï¹â¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡¢10²óÏ¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤¿»ÑÀª¤«¤é¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¾Â¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºØÆ£Âç²ð¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¹â¤¯Èô¤Ö¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤«¤é¸Ô´ØÀá¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Èô¤Ð¤·¤ËÍ¸ú¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÅöÆü¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁ´¿È¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²¹¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï30¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ¾ÂÄ·¤Ó¡£¤½¤³¤«¤é¹â¤µ¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£10²óÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹ø¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Î¾Â¤ÇÁÇÁá¤¯10²óÏ¢Â³Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¡£»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Â®¤¯¹â¤¯Èô¤Ö¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1¥»¥Ã¥È¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â©¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê²¡Èø¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÂÎ¤òÁ°·¹¤µ¤»¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤¿»ÑÀª¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¹â¤¯Èô¤Ö¡£ÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÆ°¤¤È¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²¡Èø¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¢£²¡Èø¼Ó¼ù¤ª¤·¤ª¡¦¤µ¤¡¿ 1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£7ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2018Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥óÂç²ñ¡ÊJPDA¡Ë¤Ë»²Àï¡£19Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥óÁ´ÆüËÜÂç²ñ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÌó50m/s¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï66¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡ ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¼Ó¼ù¤¬¡¢HS50m/s¤Ç¿¶¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¹â½Å¿´¡É¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¼Ó¼ù¤¬¡¢HS50m/s¤Ç¿¶¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¹â½Å¿´¡É¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹377¥ä¡¼¥É¡ª¡¡²¡Èø¼Ó¼ù¤Ï¡ÈÊü¤êÅê¤²¥É¥ê¥ë¡É¤ÇHS50£í/s¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤ÇHS50m/s¡ª¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÂçÀÚ¡×¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²¡Èø¼Ó¼ù¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·½Ñ¤È¤Ï¡©
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡ª¡¡¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤¦¥³¥Ä¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤è¤¦¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¤¬¡¢HS50m/s¤Ç300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
90Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²¡Èø¤Ï¹â¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡¢10²óÏ¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤¿»ÑÀª¤«¤é¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¾Â¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºØÆ£Âç²ð¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¹â¤¯Èô¤Ö¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤«¤é¸Ô´ØÀá¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Èô¤Ð¤·¤ËÍ¸ú¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÅöÆü¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁ´¿È¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²¹¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï30¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ¾ÂÄ·¤Ó¡£¤½¤³¤«¤é¹â¤µ¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£10²óÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹ø¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Î¾Â¤ÇÁÇÁá¤¯10²óÏ¢Â³Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¡£»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Â®¤¯¹â¤¯Èô¤Ö¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1¥»¥Ã¥È¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â©¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê²¡Èø¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤«¤é¾åÂÎ¤òÁ°·¹¤µ¤»¡¢¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤¿»ÑÀª¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¹â¤¯Èô¤Ö¡£ÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÆ°¤¤È¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²¡Èø¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¢£²¡Èø¼Ó¼ù¤ª¤·¤ª¡¦¤µ¤¡¿ 1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£7ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2018Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥óÂç²ñ¡ÊJPDA¡Ë¤Ë»²Àï¡£19Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥óÁ´ÆüËÜÂç²ñ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÌó50m/s¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï66¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡ ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¼Ó¼ù¤¬¡¢HS50m/s¤Ç¿¶¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¹â½Å¿´¡É¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Î²¡Èø¼Ó¼ù¤¬¡¢HS50m/s¤Ç¿¶¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡È¹â½Å¿´¡É¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹377¥ä¡¼¥É¡ª¡¡²¡Èø¼Ó¼ù¤Ï¡ÈÊü¤êÅê¤²¥É¥ê¥ë¡É¤ÇHS50£í/s¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÚÈô¤Ð¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï½÷»Ò¥É¥é¥³¥ó¡Û
¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤ÇHS50m/s¡ª¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÂçÀÚ¡×¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²¡Èø¼Ó¼ù¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·½Ñ¤È¤Ï¡©
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡ª¡¡¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤¦¥³¥Ä¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤è¤¦¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û