¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×4¼ï¡¡½Õ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¼ï¤ò¡¢2·î19Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ä¥Ð¡Ä¤Ç¤Ã¤«¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×4¼ï¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡Ê5Ëç¡Ë
¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜ³Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¥³¥Ö¥µ¥é¥À¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥³¥Ö¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Å¹Æâ¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¿·Á¯¤Ê¥È¥Þ¥È¤ä¥ì¥¿¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¿¥³¥µ¥é¥À¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿°ìÉÊ¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ950±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤ò2Ëç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥À¥Ö¥ë¡×¡ÊÃ±ÉÊ1350±ß¡Ë¡¢¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¡ÖJr.¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ÊÃ±ÉÊ600±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¥Ñ¥Æ¥£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Õ¥£¥ìÆù¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ì¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ÊÃ±ÉÊ850±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥óÁ´Å¹¤Ë¤Æ¡¢5·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡ÖÇ»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤ä¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌîºÚ¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌµÎÁ»î¿©·ô2Ëç¤¬ÃêÁª¤Ç20¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¸ø¼°¡ÖX¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢2·î25Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£