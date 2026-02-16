¡ÖÇã½Õ¤Î·ºÈ³²½¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÈÇã¤¦Â¦¡É¤Î½èÈ³Ë¡À©Äê¤ò¹ñ¤¬¸¡Æ¤¤â¡Ä¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー»Ù±çÃÄÂÎ¤¬¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¹¤ëÍýÍ³
1956Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ï¡¢¡ÖÇã½Õ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×Åù¤ò½èÈ³¤¹¤ëµ¬Äê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇã½Õ¡×¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤ÏÈ³¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î11Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤«¤é¡ÖÇäÇã½Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ûÄê¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿1·îËö¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤«¤é¡Ö¸½¹Ô¤ÎÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¡ØÇã¤¦Â¦¡Ù¤Ø¤ÎÈ³Â§ÄÉ²Ã¤ò´Þ¤à·Á¤Ç¤Î²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÇä½ÕËÉ»ßË¡¤Ç½÷ÀÂ¦¤Ë¤Î¤ßÈ³Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÖÇã½Õ¤¹¤ëÃËÀÂ¦¤òµ¬À©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇäÇã½Õ¤¬¸º¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÇã½Õ½èÈ³²½¡×¤ÎÆ°¤¤¬°ìµ¤¤Ë³èÈ¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¶õµ¤´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÇã½Õ½èÈ³²½¤ò¡Ö´í¤¦¤¤Æ°¤¡×¤È¸«¤ë°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¤¡£
¸½Ìò¡¿¸µ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤È¤½¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤¬·ò¹¯¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë»Å»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ë¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡¦SWASH¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÇã½Õ½èÈ³Ë¡¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼SWASH¤¬Çã½Õ½èÈ³Ë¡Æ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥á¥ó¥Ðー¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦Áó¼ù¥ê¥å¥¦¥¹¥±¡ËÇã½Õ½èÈ³Ë¡Æ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯
¡Ö¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬ÊÝ¼é²½¡¢¸·³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¼óÁê¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦ËÜ³ÊÅª¤ËÇã½Õ½èÈ³²½¤ÎÆ°¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¡£
SWASH¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ç²è¤Î¾å±Ç¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¥Èー¥¯¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Ø¤ÎÀ´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ·¼È¯¤äÍ¹Á÷¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à±¿Æ°¤äÏ«Æ¯±¿Æ°¤Ê¤É¤ÎÂ¾Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÃÄÂÎ¤È¤âÂÐÏÃ¤ò¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î¸¢Íø¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SWASH¤¬¡ÖÇã½Õ½èÈ³Ë¡¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÇã½Õ¤Î·ºÈ³²½¤Ï¡¢¤è¤êÀÈ¼å¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡ÖÇã½Õ½èÈ³¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î·ÐºÑÌÌ¡¢·ò¹¯ÌÌ¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
Çã½Õ½èÈ³Ë¡¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤ò¤è¤ê¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇã½Õ¤òÈÈºá²½¤·¤¿¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖËÌ²¤¥â¥Ç¥ë¡×¤À¡£
¡ÖËÌ²¤¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤âºÎÍÑ¡£É½ÌÌÅª¤ÊÇäÇã½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¹ñÌ±¤Ø¡ÖÇã½Õ¤Ï°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢SWASHÂåÉ½¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¤¿ËÌ²¤¥â¥Ç¥ëÆ³Æþ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ーÃÄÂÎ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇã½Õ¤¬ÈÈºá²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤ªµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ïー¥«ー¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÃÍ²¼¤²¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥³¥ó¥Éー¥à¤ÎÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍ×µá¤ò¤Î¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÌ²¤¥â¥Ç¥ë¤Î²¼¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Çã½Õ½èÈ³µ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä½Õ¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Ø¤Î¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÊÐ¸«¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤ÎÍ×µá¤ò¤Î¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆHIV¡Ê¥Ò¥ÈÌÈ±ÖÉÔÁ´¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢À¤´Ö¤Ë´¶À÷ÍýÍ³¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÏ«Æ¯¼«ÂÎ¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ì½ê¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÂè»°¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤¬°ãË¡¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î²ÈÃµ¤·¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Çã½Õ½èÈ³Ë¡¤ÎÆ³Æþ¤¬¤Ï¤é¤àÆüËÜ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê´í¸±À
¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇã½Õ½èÈ³Ë¡¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¡¢¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤ò½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Å¦È¯ÂÐ¾Ý¤Î¶È¼ï¤ä¹Ô°Ù¤ÎÈÏ°Ï¤ò¸·Ì©¤Ë¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤è¤êÉÔ°ÂÄê¤ÊË¡Åª´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»¿À®¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Ï¡¢Çã½Õ¤¬Ë¡Î§Åª¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷±ÄË¡¤Î¡ÖÆÏ½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¦È¯¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï·Ù»¡¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
Çã½Õ½èÈ³Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É÷Â¯Å¹¤ÎµÒ¤¬Çã½Õ¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÌ²¤¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤ªµÒ¤¬¸º¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Îº¤µç¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷Â¯Å¹¤ä¤ªµÒ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÎ©¾ì¤¬¼å¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡×
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Çã½Õ½èÈ³µ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤òº¤¤é¤»¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
»Ü¹ÔÀè¹Ô¹ñ¤Ç¤â¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ°¶Àû¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤ÏÄãÄÂ¶â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¡»ã¤â»È¤¤¤Å¤é¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤Çº¤µç¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¿åºÝºîÀï¤äÊÐ¸«¤¬¶¯¤¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤â¤è¤ê¹â¤¯¡¢º¤µç¤¹¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÀ¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ä³ØÎò¤ÎÊÉ¤Ë¤è¤ëÄãÄÂ¶â¡¢¿´¿È¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¿¦¶È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄãÄÂ¶â¤Ç·òÁ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Çã½Õ½èÈ³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
SWASH¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤¬°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¼Ò²ñ´Ä¶¡×¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁSWASH¤ÈÇã½Õ½èÈ³Ë¡¿ä¿ÊÂ¦¤È¡¢ÌÜÅª¤¬½Å¤Ê¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇã½Õ½èÈ³Ë¡¤ò»Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Áª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸¶°ø¤ò²ò·è¤·¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥¯¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ä¸¢Íø¤¬¼é¤é¤ì¤ë¼Ò²ñºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òSWASH¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÇäÇã½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½÷À¤¬ÇäÇã½Õ¤ò¤»¤º¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¡Öº¤Æñ½÷À»Ù±çË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½¾õ¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤äÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤â»Ï¤Þ¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Àè¹Ô¹ñ¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹¥ïー¥«ー¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿SWASH¤Î¾ðÊó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀ¯ÉÜ¤â¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ç¯¡¢¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹ÔÀ¯¤ä°åÎÅ¸¦µæ¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¿SWASH¤Î¤è¤¦¤ÊÃÄÂÎ¤òÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Êñ³çÅª¤ÊÀ©ºîºî¤ê¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ãÁó¼ù¥ê¥å¥¦¥¹¥±¡ä
Ã±½ã¤Ë¡ÖËÜ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£»¨»ïÀ©ºî¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤·¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼èºà¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥é¥¤¥¿ー¡£