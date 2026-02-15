インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「童顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年2月13日時点で集まった9562票でのランキングを紹介します。

【写真】「子役の頃から変わらない！」童顔でかわいい女性俳優の“近影”を公開！ トップ3全員も！

3位は俳優の橋本環奈さん（27）でした。回答者からは「いつもニコニコしていて、笑った顔がとても幼く見えてかわいいから」「環奈ちゃんはナチュラルに瞳も大きく、色も黒ではなくこげ茶という点が童顔に見えるポイントだと思います」といった声が寄せられていました。

2位には俳優の新垣結衣さん（37）がランクイン。「10代の頃からほとんど顔が変わっていなくて、年齢よりも若く見える」「昔からずっと変わらずかわいいのがすごい」などのコメントが見られました。

そして、1位は俳優の安達祐実さん（44）でした。「普通にいたら年齢不詳！ 子役の頃から面影があり、ほとんど変わらない雰囲気でかわいいです」「大人っぽさももちろんあるけれど、少女っぽさも併せ持つ魅力あふれる俳優さん」などの回答が集まっていました。