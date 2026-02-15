“メガネっ娘”復活！「ご褒美感ある」「反則」Sスケート人気解説にファンうっとり 自身のSNSでは選手たちを労う【冬季五輪】
メガネ姿での番組出演が話題となっている菊池彩花さん(C)Getty Images
2018年平昌五輪のスピードスケート女子チームパシュートで金メダルを獲得した菊池彩花さんが、2月15日未明に『NHK』にスタジオ出演。女子チームパシュート準々決勝、男子500mの解説を行った。
【写真】メガネもピンクのセットアップもお似合いの菊池彩花さんを見る
この日は、春を感じさせるピンクのセットアップで登場。髪を後で結び、黒縁メガネをかけていた。菊池さんは8日に出演時も同じく黒縁メガネを着用して話題を集め、10日はメガネなしで、解説に臨んでいた。
1週間ぶりの“メガネっ娘”復活を受け、ファンも敏感に反応。SNS上には「ご褒美感あるな」「完璧やん」「メガネは反則だ…」「オシャレだなあ」「やっぱり可愛い」といった称賛の声が相次いだ。
菊池さんは番組出演後、自身のインスタグラムを更新し、解説時のファッションを収めた写真を2枚投稿。女子チームパシュート準々決勝、男子500mに出場した選手たちに向けて、「全力で挑む姿に心を打たれました。心からの敬意を」などと、労いのメッセージを送った。
菊池さんは現役時代、中長距離で活躍。2018年4月に現役引退を表明し、同年10月にバンクーバー五輪のスピードスケート男子500m銀メダリストの長島圭一郎さんと結婚し、現在は38歳の2児の母だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
