“メガネっ娘”復活！「ご褒美感ある」「反則」Sスケート人気解説にファンうっとり　自身のSNSでは選手たちを労う【冬季五輪】

メガネ姿での番組出演が話題となっている菊池彩花さん(C)Getty Images

2018年平昌五輪のスピードスケート女子チームパシュートで金メダルを獲得した菊池彩花さんが、2月15日未明に『NHK』にスタジオ出演。女子チームパシュート準々決勝、男子500mの解説を行った。

【写真】メガネもピンクのセットアップもお似合いの菊池彩花さんを見る

この日は、春を感じさせるピンクのセットアップで登場。髪を後で結び、黒縁メガネをかけていた。菊池さんは8日に出演時も同じく黒縁メガネを着用して話題を集め、10日はメガネなしで、解説に臨んでいた。

1週間ぶりの“メガネっ娘”復活を受け、ファンも敏感に反応。SNS上には「ご褒美感あるな」「完璧やん」「メガネは反則だ…」「オシャレだなあ」「やっぱり可愛い」といった称賛の声が相次いだ。