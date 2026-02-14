ミラノ・コルティナ五輪は１４日、大会日程を折り返した。

日本選手団は１３日までに金３、銀３、銅８と計１４個のメダルを獲得し、冬季五輪で過去最多だった前回北京五輪の１８個を超える勢いだ。

メダルラッシュは開会式翌日の７日に始まった。スキージャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（２７）（北野建設）が日本勢１号の銅に輝くと、直後にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら）（２１）（ムラサキスポーツ）が金、木俣椋真（２３）（ヤマゼン）が銀で続いた。

特に活躍が目立つのはスノーボード勢だ。前回北京大会は男子ハーフパイプで平野歩夢が取った金１個と銅２個の計３個だったが、今大会はすでに金３個を含む計６個（銀２、銅１）と、前評判通りの強さを発揮している。フィギュアスケート、スキージャンプもそれぞれ３個ずつと奮闘しており、日本選手団の伊東秀仁団長は１３日の記者会見で「最高のパフォーマンスを発揮してくれている」と選手たちをたたえた。

躍進の一因に伊東団長は、開会式で選手団がとった行動を挙げた。開催国への感謝を示すため日の丸とイタリア国旗を持って入場したが、これが各国から称賛された。「各会場でイタリア人に応援してもらい、選手が力を十分に発揮できている」という。

後半戦もフィギュアスケートのペアやスピードスケート女子１５００メートルなど、期待の種目が目白押し。目標の「北京超え」が現実味を帯びてきた。（福井浩介）