「スタック」だけに留まらず…。

国土交通省松山河川国道事務所の公式SNSアカウントが、2026年2月8日時点における国道56号伊予市山間部の様子を投稿しました。ここには、非常識なドライバーによる驚愕の行動が、写真とともに紹介されています。どういったものなのでしょうか。

【写真】えっ…これが「とんでもない非常識行為」を行った車両の様子です

伊予市山間部をはじめこの時期は、日本全国で積雪が確認されました。これに備え各国道事務所は公式SNSなどで、積雪に備えて「冬用タイヤ装着・タイヤチェーン携行等の冬用装備」を繰り返し注意喚起してきました。これは危険であることに加え、ノーマルタイヤ装着車がスタックすることで、他の車両の通行を妨げる”迷惑行為”となるためです。

今回松山河川国道事務所が投稿したのは、ノーマルタイヤなどで雪道を走った結果動けなくなり、道路沿いに放置された車両の様子です。同事務所は重ねて「雪道には、必ず冬用タイヤ装着・積雪状況によってはタイヤチェーン装着が必要となります」と再度注意を呼びかけています。