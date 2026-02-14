「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。

戸塚は２０１８年平昌五輪では１１位。激しく転倒し、担架で搬送された。１０位に沈んだ２２年北京五輪では、思い通りに滑れなかった。苦しい思いをしてきただけに、ＮＨＫで放送された実況、解説も涙する異例の展開となった。

０９年世界王者でもある解説の青野令氏は「いや〜やりましたね。優斗が悔しい思いする五輪を間近でみてきたんで。頂点なんで。やるやるとは思ってましたけど」と涙。すると実況を担当したＴＢＳアナウンサーの熊崎風斗アナウンサーも声を詰まらせ「平昌五輪は転倒、担架で運ばれました。北京はルーティンをまっとうしましたが、納得行く演技にはなりませんでした」と言葉を紡いだ。

青野氏は「琉聖も流佳も、歩夢も本当凄いっす。今回この解説をやらせてもらって、これだけ日本人選手が活躍してくれてうれしい。本当に辛いこともたくさんあったと思う」と全員を慮り、表彰台で戸塚が涙する姿に「優斗が泣いたら泣いちゃいますよね。もう泣いてますけど。いや〜おめでとう優斗、カッコ良かった・・・頑張った」と、再び嗚咽がもれた。

ＳＮＳでは「解説、アナウンサーが感動して泣いてる」、「お２人が泣いててもらい泣きした」、「最高の実況でした」と反響の声が上がっていた。