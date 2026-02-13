「世間がおれを嫌うのもわかる。おれはかなり礼儀正しく言ったつもりです。でも、悪かったとは思ってないんだけど、俺が言ってるのは責任の所在をはっきりさせろよということなんだよね」

2月8日に放送された選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！ 結果でどう変わる？ わたしたちの暮らし』（TBS系）での高市早苗首相とのやり取りが大炎上した爆笑問題の太田光。放送から2日後の10日、自身のラジオ番組『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）に出演した太田は、冒頭のように騒動を振り返ったが、SNS上では今も太田への批判の声がやまない。

「太田さんは、高市氏への質問について、ラジオ内でTBSとの “打ち合わせ済み” を強調。その上で、『私もサナ活やってますからね。意地悪やなぁ。早苗ちゃん、聴いてる？ 意地悪でごめんね』とコメント。形式的に謝った形ではありますが、この謝罪にも非難が集中しています」（スポーツ紙記者）

X上では

《太田が批判されてる理由がよくわからん》

など太田を擁護する声もあるものの、一方では

《これが謝罪なのか？完全にバカにしていますね。一国の総理大臣に対して敬意の一欠片も感じない。》

《早苗ちゃん？意地悪でごめんね？舐めすぎだろこいつ》

など、支持者から怒りの声があがっている。

「選挙特番の中で太田さんは、自民党の圧勝が確実となっていた状況で、高市氏と中継でトーク。限られた時間内にも関わらず、太田さんは、高市政権が公約を実現できなかった場合の『政治家としての責任の取り方』を高市氏に追及。『なんか意地悪やな〜。最初から、でけへんと決めつけんといてください』と、露骨に高市氏を不機嫌にさせました。このやり取りが炎上しました。

一国の首相として、責任を問われるのは当然ですから、太田さんの細かな言葉遣いは別として質問内容はまっとうでしょう。それでもこれだけ炎上するわけですから、いかに高市人気が高いのかということがわかります」（同前）

選挙特番では「『サンジャポ』でお待ちしてます」と言って、高市氏との会話を終えた太田。高市氏との直接対決が実現することはあるのだろうか。