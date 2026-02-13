「コスラバ2」棗（奥野壮）＆斗真（豊田裕大）、それぞれのバックハグに視聴者胸キュン「逆も萌える」「個性が出てる」
【モデルプレス＝2026/02/13】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）の5話が、12日に放送された。2度のバックハグシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】人気BLイケメン俳優がハグ
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。
棗が斗真からプレゼントされたピアスを鏡の前で着けていると、斗真が背後から大胆にバックハグをし、「やっぱり似合いますよ。そのピアス」と囁く甘いシチュエーションからスタート。その後、棗は斗真からの電話で、ブランドミューズの弓原リサ（岡本夏美）が結婚を予定していることを知る。雑誌とマスコミ発表のためのブライダルフォトの企画に、リサからの指名でメイクは斗真が担当することになり、棗もなぜか企画チームに抜擢。何事も経験だと打ち合わせに臨む棗だったが、自分だけ場違いだと萎縮する。しかし、斗真から「棗さんが窓口になってくれたら俺がやりやすい」と頼られたことで、「絶対いい形にしてお前に繋ぐからな。任せとけ！」と奮起。そんな棗を、斗真が「はーい」と優しく頭ポンポンをし、受け止める。
仕事への意欲を燃やす棗だったが、斗真から「来週大阪出張行ってきます」と告げられ、遠距離になったときのことを想像すると寂しさが募り、今度は自ら斗真にバックハグ。「今日はこうして寝る」と甘える一面を見せた。
斗真と棗のそれぞれのバックハグに、視聴者からは「冒頭の斗真からのバックハグで心臓止まるかと思った」「斗真からハグすることが多いけど、逆も萌える」「寂しくて自分から抱きついちゃう棗可愛すぎ」「破壊力すごい」「溺愛っぷりが尊い」「個性が出てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
