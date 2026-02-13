ºÇÂç5200mAh¡© ¼¡´üiPhone 18 Pro Max¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁýÎÌ¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¼¡´ü¡ÖiPhone 18 Pro Max¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄÌ¤ÎDigital Chat Station¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 18 Pro Max¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5100¡Á5200mAh¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡ÊiPhone 17 Pro Max¡Ë¤Î5088mAh¤ò¾å²ó¤ê¡¢iPhone¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5500mAh¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊÌ¤Î¾ðÊóÄÌ¤ÏÀèÆü»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢iPhone 18 Pro Max¤Ç¤Ï¡¢TSMC¤Î2nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¡ÖA20 Pro¡×¥Á¥Ã¥×¤ÎÅÅÎÏ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 17 Pro Max¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÂç39»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢iPhone 18 Pro Max¤Ç¤Ï40»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢iPhone 18 Pro Max¤ÏÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢iPhone 17 Pro Max¤è¤ê¤âËÜÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡´üiPhone 18 Pro Max¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Source: MacRumors
The post ºÇÂç5200mAh¡© ¼¡´üiPhone 18 Pro Max¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁýÎÌ¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.