「トミカ55周年の大人向け商品ではドリフト走行を再現するターンテーブルも好評です。『白煙』はミストを使っています」と話すタカラトミーの本河明広さん＝東京都葛飾区

タカラトミーが2025年2月に発売した「tomica GARAGE（トミカガレージ）」が人気を集めている。同社のミニカー「トミカ」を飾って楽しむための大人向けのミニチュアのガレージだ。企画開発を担当したタカラトミーの本河明広（ほんかわ・あきひろ）さんにヒットの秘密を聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

「ミニカーが隠れた状態から電動シャッターが徐々に上がり、開き終わると同時に室内の照明が点灯します。この演出が気持ちの高鳴りにつながります」

トミカ発売55周年を記念して販売を始めた。ミニカーは別売りで価格は6270円。黒色と白色の2種類がある。「長い歴史の中で最近はトミカの大人のファンによる需要が急拡大しており、それに応えるために開発しました」

トミカガレージには最大4台のミニカーを飾れる。壁や床の内装シートは3パターンが付属しており、ミニカーに合わせて取り換え可能だ。「買い求めやすい価格と満足していただけるクオリティーのバランスに心を砕きました。モーター音を抑えるなど子ども向けの玩具とは異なる気配りもしています」

発売後すぐに品切れとなり、2025年夏に販売を再開した。年末までの累計出荷数は国内外で15万台以上だ。「大人のファンはトミカを買っても箱から出さない人が多かったのですが、実際に手に取って重みを感じ、楽しんでもらえるきっかけにもなっています」。本河さんは福岡県出身、45歳。