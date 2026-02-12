「NHKの解約」には“テレビの廃棄”が必要と聞きました。もし「NHK ONE」のアプリを解約するなら、スマホも“解約”が必要なのでしょうか？ 契約・解約の流れを確認

NHK ONEとは？スマホを持っていたら契約は義務なの？

NHK ONEは、スマホやパソコン、インターネット対応テレビなどで、番組の同時配信や見逃し配信、ニュースをまとめて視聴できるサービスです。今までは受信契約といえば「テレビ放送」が前提でしたが、昨今のスマホの普及や生活背景に合わせて、インターネット経由での視聴も契約の対象となったことが大きな特徴といえます。

「スマホもNHKの契約の対象になった」と聞くと、「スマホを持っているだけで契約が発生するのか」と心配になるかもしれません。しかし、スマホやパソコン端末を所有しているだけでは、受信契約の義務は生じません。NHK ONEは利用するための手続きを自分で行った場合に初めて契約の対象になります。

また現段階でテレビの受信契約を結んでいる世帯の人がNHK ONEを利用する場合は、契約を新たにする必要はなく、追加費用もかかりません。今の契約に紐づける形で、スマホでも視聴をすることができます。

しかしテレビを持っておらず、スマホやパソコンだけでNHK ONEを使いたいときは、新しく受信契約を結ぶ必要があり、契約の内容はテレビの地上契約と同じで、受信料も同じです。



NHK ONEの受信契約の流れ

NHK ONEを視聴するには、まずNHK ONEのアカウントを登録します。テレビ受信契約をしておらず新たに契約が必要な場合は、さらに「受信料アカウント」の登録が必要です。作成したNHK ONEアカウントと受信料アカウントの両方を連携させることで、受信契約が完了します。

すでにテレビの受信契約をしている場合は、受信契約者がNHK ONEアカウントにログインすることで、アカウントを連携させることができます。つまり、NHK ONEの契約は、スマホを持っている人の義務ではなく、あくまでも任意での契約またはテレビ受信契約の延長という認識なのです。



NHK ONEの解約にスマホの解約・廃棄は不要

テレビの受信契約を解約するには、受信契約の対象となるテレビなどの受信機がすべてなくなっている必要があります。では、スマホでNHK ONEを契約した場合、解約にはスマホの廃棄をしないといけないのでしょうか。

多くの人が疑問に思うことかもしれませんが、NHK ONEの解約に関しては、スマホの廃棄は必要ありません。NHKの公式案内でも、NHK ONEの解約にあたってスマホやパソコンの廃棄を求めないことが示されています。

ただし、NHK ONEのアカウントを削除しただけでは、スマホでの視聴が停止されるだけで、受信契約そのものは終了していません。利用停止と契約解除は、別の手続きとして扱われているので、受信契約そのものを解約したい場合は、NHKふれあいセンターまたは地域のNHK窓口で解約の手続きをしましょう。



スマホ解約は不要で、契約手続きがポイント

NHK ONEは、スマホでテレビと同様の番組を視聴できる便利なサービスです。しかし、まだ始まったばかりのサービスなので、受信契約や解約方法などがわかりにくく、契約をするのに躊躇している人もいるかもしれません。

一部のうわさでは「スマホやパソコンを持っているだけで契約させられ、解約はできない」とも言われていますが、これらの機器を持っているからといって、受信契約が義務となることはありません。

あくまでも視聴のために任意で手続きを進めた場合に受信料が発生することを覚えておきましょう。また現時点で受信契約をしている人は、追加料金不要でNHK ONEのサービスを受けることもできます。

NHK ONEの契約を迷っている人は、このサービス内容と特徴を理解したうえで、納得して利用できるといいですね。



出典

NHK NHK ONEを使うには受信契約は必要ですか？

NHK 受信契約情報の登録・連携

NHK 受信契約の解約

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級