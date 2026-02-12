◇イングランド・プレミアリーグ第26節 リバプール 1―0 サンダーランド（2026年2月11日 英国・サンダーランド）

リバプールの日本代表MF遠藤航（33）が左足負傷で長期離脱する見通しになった。11日に敵地で行われたサンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を果たして右サイドバックでプレーしたが、後半24分に相手と競り合った直後に左足首を痛めたもよう。ピッチに倒れたまま起き上がることができず、担架で運ば出された。

スロット監督は試合後、遠藤に関し「深刻なもの。どれほど深刻かはまだ分からない。明日、検査する必要がある。しかし、状況は良くない」と指摘。「「（患部が足首か）あまり確信が持てない。足首なのか、足なのかは明日、診察しなければ」と続けた。復帰までの道のりに関しては「彼はかなり長い間、離脱することになると思う。どのくらいか、現時点では言うのは難しい」と話すにとどめた。

遠藤は昨年12月6日のリーズ戦で右足首を負傷して離脱。公式戦11試合ぶりの出場を果たした1月24日のボーンマス戦から2試合連続の緊急出場で本職と異なるセンターバック、サイドバックでプレーしてチームの危機に対応し、存在感を示していた。2試合ぶりの出場となったこの日は今季リーグ戦初先発。今季はリーグ戦8試合（先発1）を含む公式戦に出場している。

W杯イヤーを迎えた日本代表には主力クラスの負傷者が相次いでおりDF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF瀬古歩夢（ルアーブル）、MF久保建英（Rソシエダード）らが離脱中。MF南野拓実（モナコ）は左膝前十字じん帯断裂の重傷を負い、W杯出場が厳しい状況となっている。