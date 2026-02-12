2階「アトリウムラウンジ」で提供されている「ストロベリー・アフタヌーンティー」。2018年の登場以来、毎年大きな注目を集めています。2026年はこれまで以上にメニューの開発に時間をかけ、“かわいくておいしい”イチゴの魅力を最大限に引き出したアフタヌーンティーが完成！

※写真は2人分

ティースタンドを彩る全12品のスイーツは、フレッシュなイチゴをふんだんに使用するとともに、ラズベリーやリンゴ、パイナップル、バナナなど、イチゴと相性のよい10種類のフルーツを組み合わせています。試作を重ねてたどり着いた最適なバランスが、イチゴの甘酸っぱい香りや味わいをより一層引き立てます。

スイーツ イメージ

デザインにも細やかな工夫が。イチゴをイメージした水玉模様が印象的な「いちごのアイシングクッキー」や、フリルドレスのような「いちごとオレンジのヨーグルトクリーム」、ハート形のクッキーとアラザンの飾りが華やかな「いちごとグレープフルーツのガナッシュ」など、どれも見た目と味わいの両面で、イチゴの多彩な魅力が感じられる逸品です。

別皿で提供されるセイボリーには、「トリュフ風味のチーズテリーヌ いちごとピーカンナッツ添え」や「ブルーチーズのパンナコッタ ストロベリーソース」など、イチゴをアクセントに使った料理をはじめ、コショウを利かせたスパイシーな「フライドチキン」など、風味や食感の変化を感じられる6品がラインナップ。

スペシャルドリンク「ストロベリークォーツ」（オプション）

ドリンクは、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の今季限定「ストロベリークラウド」や「スイートキス」や、フレーバーティー、コーヒー、日本茶など全15種類がフリードリンクで楽しめます。追加料金でノンアルコールのスペシャルドリンク「ストロベリークォーツ」付きのプランも用意されています。

甘い香りに包まれながら、イチゴの魅力を心ゆくまで満喫できる「ストロベリー・アフタヌーンティー」。5月31日（日）まで楽しめるので、春休みやゴールデンウィークのおでかけにもぴったり！



AFTERNOON TEA MENU

いちごスイーツ（12品）

【上段】

・いちごのアイシングクッキー

・いちごとバナナのスコーン

・いちごとオレンジのヨーグルトクリーム

【中段】

・いちごとグリオットチェリーのゼリー

・いちごと林檎のタルト

・いちごとカシスのヴェリーヌ

・いちごとラズベリーのフィナンシェケーキ

・いちごとライムのクリーム

【下段】

・いちごとグレープフルーツのガナッシュ

・いちごとパイナップルのタルト

・いちごとルバーブのルビーチョコレートパンナコッタ

・いちごと杏のシュークリーム

セイボリー（6品）

・プチフライドチキン

・トリュフ風味のチーズテリーヌ いちごとピーカンナッツ添え

・チキンと鴨のクレープロール

・玉子とツナのサンドイッチ

・ブルーチーズのパンナコッタ

・ストロベリーソース

・プチシューに詰めたタラのブランダード セミドライトマト添え

ドリンク（おかわり自由）

ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の今季限定の「ストロベリークラウド」や「スイートキス」をはじめ、各種紅茶、ハーブティー、フレーバーティー、コーヒー、日本茶など、全15種類



■ANAインターコンチネンタルホテル東京「ストロベリー・アフタヌーンティー」

所在地：東京都港区赤坂1-12-33

場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F アトリウムラウンジ

TEL：03-3505-1185（レストラン予約9〜21時）

期間：開催中〜2026年5月31日（日）

時間：11時〜19時30分最終入店

※2時間制（終了30分前LO）

料金：8500円

※スペシャルドリンク「ストロベリークォーツ」付き9600円



Text：森本有紀

