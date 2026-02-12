独身の天海祐希と有働由美子が入居…緊急入院したマツコが企てる「マツコマンション」構想とは

ネトフリの出演料は「一話あたり3000万円相当」

マツコ・デラックスが動画配信サービスNetflixに初登場することが明らかになり、テレビ業界に静かな波紋が広がっている。

番組タイトルは『ブラックオークション〜禁断の入札〜』。マツコ自身が謎めいたオークションの主宰者で金では測れない価値」や「表に出せない欲望」をテーマに、参加者の本音をあぶり出すバラエティートークショーだ。

「配信時期は4〜7月頃を想定しています。驚くべきは日本限定の配信ではなく、世界独占配信番組になることでしょう。文字通りマツコの世界デビュー番組と言えます。ギャラもライツをNetflixが全て持つことになっていて、一話あたりの出演料が3000万円相当になるとも言われています」（芸能プロ関係者）

この発表を受け、一部の週刊誌やネットメディアが盛んに書き立てたのがマツコの「地上波引退説」だった。地上波テレビに見切りをつけ、ギャラの高い配信界へ本格転身する―ーそんな筋書きだった。そもそもマツコが転身する理由として挙げられたのが、'25年3月に発覚した『月曜から夜ふかし』（日テレ）の取材問題である。インタビュー内容の捏造が発覚し、BPO（放送倫理・番組向上機構）が放送倫理違反を認定したのだ。

「番組スタッフが中国出身女性の発言を悪意ある編集で曲解し、BPOが審議入りするという事態に発展しました。'25年5月19日の放送回でマツコは『申し訳ない』と陳謝したんです。番組スタッフに対しては烈火のごとく激怒していた。その後は、事務所社長との金銭トラブルや、親交の深かった女優・遠野なぎこの死に精神的に落ち込んでいた。さらに長年抱えていた腰痛の悪化による休養などが重なってしまいます。この当時から芸能界引退説も囁かれていました。こうした出来事が重なって、テレビへの意欲が低下しているというストーリーが作られたんです」（芸能プロ関係者）

こうしたマツコの個人的事情に便乗する形で、一部週刊誌やネット媒体はマツコの卒業を煽ったのだという。当然、気になるのはこの記事の信ぴょう性だ。

「結論から言えば、この『引退説』はフェイクニュースだ」と断言するのは、マツコと長年の付き合いがある民放キー局の番組プロデューサ―氏だ。

「マツコ本人が一連の報道を知って『ねえ私、テレビ界と縁を切るんだってよ』と現場スタッフと笑いあっていました。もちろん、深刻な状態ではありません。むしろ怒りを通り越し、ただただ笑っていた。余りのレベルの低い記事に、反論すらしませんでした」（前出のプロデューサ―）

大物女優たちが入居予定の「マツコマンション」

そもそもマツコは、テレビというメディアを深く愛していることで知られている。理由は明確だ。

「マツコは50人以上のスタッフが行き交い、カメラ、照明、音声マンらが作り出すスタジオの雰囲気が好きなんです。雑そこに毎回50人以上の観客を入れるのもマツコの希望でもあります。対して配信系サービスは、テレビ番組スタッフと比較しても3分の一以下の人数でやりくりしています。少人数体制の配信現場よりも、人の熱量がむき出しになるテレビ収録の現場に、マツコは創作の醍醐味を感じているんです」（放送作家）

実は、この感覚を共有している芸能人は意外に多いのだという。

「たとえば石橋貴明や松本人志も、いまだに地上波にこだわっているのはあの雑多なスタジオの空気感が忘れられないからです。編集され尽くした完成品より、スタッフと即興的に笑いを作る過程そのものに価値を見いだしてきた。宮迫博之もYouTubeで成功を収めながらも、テレビ復帰への未練を隠さないのはこうした背景があるからです」（制作会社プロデューサ―）

さらに、マツコの人間性を語るうえで欠かせないのが、強烈な寂しがり屋という一面だ。

「かつて独身の男性スタッフを本気で養子に迎えようと考えたことがあるという話は、業界では知られたエピソードです。個人的に仲の良い天海祐希、有働由美子、YOUらに将来は一緒に住めためのマンションの一棟購入を真剣に検討している。自ら“マツコマンション”と名付けている」（事情通）

このような事情からマツコが高額なギャラだけを理由に、配信界一本へ舵を切るとは考えにくいのだ。

「Netflix進出は、新たな表現の場を広げるための選択肢の一つにすぎず、テレビメディアに愛想をつかしたわけではない。むしろマツコが距離を置きたいのは、根拠の薄い『テレビ撤退説』を量産し、消費する側の好奇心だけを煽るメディアです」（芸能プロ関係者）

マツコ・デラックスにとって雑多で、人間臭く、予定調和ではない地上波こそが主戦場なのだ。テレビから消える日は、まだ当分先になりそうだ。

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

