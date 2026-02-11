ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日、行われた。中国の劉佳宇が転倒。雪上に打ちつけられて、その場から動けなくなった。視聴者からは心配の声が続出した。

劉佳宇は2回目のランの終盤、パイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけた。仰向けで倒れるとその場で動けなくなった。米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」の放送では、目を閉じ、意識を失っているような状態だった。

すぐさま医療スタッフが駆けつけると手当てを受けた劉佳宇。8分間ほどその場で処置が行われ、担架で運ばれた。壮絶なシーンに、視聴者からも心配の声が相次いだ。

Xには「大丈夫かなあの中国の選手。彼女の怪我が大したことありませんように…」「転倒した女子ハーフパイプの中国の選手、とにかく無事を祈る」「映像でも絶対痛いのわかった」「ハーフパイプ中国の選手大丈夫かな…冬のスポーツほんとに命懸けすぎる」「転倒した映像が流れてきて恐怖でしかない。大丈夫なのかな…」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）