旅行YouTuberの「旅のヤマネ」氏が「【熊本1泊2日】黒川温泉の老舗旅館で貸切風呂と絶品料理を堪能…！」と題した動画を公開しました。今回は福岡から高速バスを利用し、熊本県阿蘇地方の人気温泉地・黒川温泉を訪れています。風情ある旅館での滞在や、冬の風物詩「湯あかり」の美しい景色を満喫する様子が収められています。



動画は、福岡市の博多バスターミナルから始まります。ここから高速バスに乗り、約3時間かけて目的地の黒川温泉へ向かいます。バスは事前にインターネットで予約可能で、運賃は3,470円（2025年2月時点）とのこと。バス停に到着後、今回宿泊する「やまびこ旅館」の送迎車で旅館へと移動しました。



やまびこ旅館は、茅葺き屋根の立派な門構えが特徴的な老舗旅館です。チェックインを済ませると、まずは温泉街の散策へ。冬の黒川温泉では、日没から22時まで「湯あかり」と題したライトアップイベントが開催されており、川沿いに設置された丸い竹灯籠が幻想的な雰囲気を醸し出しています。日が暮れてから再び訪れた旅のヤマネ氏は、その美しい光景に息を呑んでいました。



旅館に戻ってからは、お待ちかねの夕食の時間。個室の食事処で、馬刺しやブランド牛「味彩牛」の鉄板焼き、豆乳鍋など、地元の食材をふんだんに使った料理を堪能します。夕食後は、館内にある6種類の貸切風呂の中から「くりぬき湯」と深さ150cmの「立ち湯」を体験。翌朝には、大きな岩が配された露天風呂「仙人風呂」にも足を運び、豊富な温泉を満喫していました。



やまびこ旅館は、子どもや犬を連れての宿泊も可能で、さまざまなニーズに対応しています。福岡や熊本からのアクセスも良く、都会の喧騒を離れてゆったりと過ごしたい人にとって、次の旅行先の参考になるのではないでしょうか。