≒JOY、新曲「愛が痛かった」MV公開！センターを務める大西葵が一時的に地球に舞い降りた天使に

≒JOYが、4thシングル「電話番号教えて！」（2月18日発売）のカップリングに収録される新曲「愛が痛かった」のMVを公開した。

■「愛が痛かった」はピュアな恋心を綴ったラブソング

大西葵が楽曲センターを務める「愛が痛かった」は、初めて知る胸が痛むほど強い感情をテーマにした、ピュアな恋心を綴ったラブソング。

MVでは、都会のビル街を舞台に、一時的に地球に舞い降りた天使役を大西が演じ、他のメンバーが雑踏のなかを行き交いながら天使の存在を感じたり、見つけようとするストーリーが展開。ダンスシーンでは、光が溢れる天界のような空間で踊る天使のようなメンバーにも注目だ。

なお、≒JOYは3月13日に東京・日本武道館にて、4周年コンサート『≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を開催する。

■リリース情報

2026,02.18 ON SALE

SINGLE「電話番号教えて！」

