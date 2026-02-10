＜聞き下手＞大人しくて口ベタだと下に見られる？会話が止まってしまって気まずい…
人付き合いのなかで、「自分だけ浮いている気がする」「なぜか雑に扱われている気がする」と感じたことはありませんか？ 今回取り上げるのは大人しくて口下手な性格ゆえに、人間関係で悩みを抱えるママの投稿です。明るく話せるママが集団の中心になりやすい一方で、控えめなママは軽く見られてしまうのか……その疑問に、共感と意見が寄せられました。
『大人しくて口下手な人は、下に見られやすいですか？ 私はそうで、あからさまに態度に出す人だと無視されたり、話し掛けても素っ気ない対応をされたりします。感じのいい人でも、他の人とは会話が盛り上がるのに、私が相手だと会話が止まりがちです』
私も口下手で悩んでいる
まずあったのは、同じような性格のママからの共感です。
『トーク力がほしい人、わりといるらしいよ』
『私も大人しくて口下手。職場なら離れる選択肢もあるよね。あからさまな態度を取る人は苦手』
投稿者さんが悩んでいるのは職場ではなく、子どものスポーツ少年団です。高学年から参加したこともあり、すでに出来上がった人間関係のなかで居場所を見つける難しさがあるのかもしれません。
『言いたいことを言う人が好かれているように見えるだけで、実は嫌われている場合もあるよ』
強く見える人が必ずしも好意的に受け取られているわけではない、という冷静な意見もありました。
軽く見られる可能性は、なきにしもあらず
一方で、大人しい人が軽く扱われやすいと感じるママもいるようです。
『大人しいと、反撃してこないと思われて、変な人に絡まれやすい』
『失礼なことを言われたら、黙らずに言い返すのも必要だと思う』
投稿者さんは、反撃しない人にきつい態度を取る人を見た経験があるそう。投稿者さん自身も、友だちから見下したような発言をされたことがあり、ツラい思いをした模様です。ママたちのコメントを読んで、今後は失礼な発言にはきちんと返そうと考えたそう。ただし、「軽く見ているのではなく、近寄りがたいだけでは？」という見方もあり、受け取り方は人それぞれのようです。
“察してほしい”は通用しないかも
厳しいながらも現実的なコメントも寄せられました。
『会話が止まるのは、キャッチボールができていないから。口下手って自覚しているなら、会話を勉強した方がいい』
『盛り上げてもらおうとしていない？』
『大人しい人を下に見るとか軽く見ることはないけれど、会話は返してくれなきゃ続けようがない。話題提供してね、口下手だから許してね、どうせ私なんかっていうのを前面に出さない方がいいよ』
投稿者さんは、自分に原因があることを理解しているけれど、見下すような態度を取られるのはツラいと本音を語ります。上手な返しができない、話し込むほど会話が続かない、話題提供も苦手と、とにかく会話が苦手なようです。それでも会話力を身につけるための勉強を考えているという前向きな姿勢も見られました。
相手に興味をもつことから
『会話は相手に興味がなければ続かない』
そんな指摘に対し、投稿者さんは「今は疲れていて、人に関心をもつ余裕がないのかも」と気付きます。
『私も苦手だったけれど趣味をもち、たくさんニュースを見て知識を増やしたら、聞き上手になれた。「◯◯に行ったよ」って言われたら「そうなんだ」ではなくて「行ったことないけれど、ネットで良かったと見たよ。実際どう？」みたいな返しをすると、話が続くよ』
いろいろな知識を得ることで、会話の幅が広がるのでしょう。また答えにひと言付け加えるだけでもだいぶ変わるかもしれません。聞き上手になると会話が楽になりそうですね。小さな工夫が、関係を変えるきっかけになることもあるのではないでしょうか。
ムリに変わらなくてもいい
最後には、投稿者さんを気遣う声も集まりました。投稿者さんが悪いわけではなく、相性の問題の場合もあります。会話の合う友だちと出会っていないだけなのかもしれません。
『同じように大人しい人は投稿者さんみたいなタイプが好きなのではないかな？』
『あまり自分が悪いと思い込みすぎない方がいいよ。軽視するような発言をする人はそういう性格なだけだから』
『今までの経験上、ムリに自分を変えようとしてもうまくいかない』
投稿者さんも、周囲のテンポの速い会話についていけず、自分だけが悩んでいるように感じると打ち明けています。みんな話題や知識が豊富で、会話が止まらないことに感心するよう。変わりたい気持ちはあるものの、それが簡単ではないことも理解している。その葛藤に、ママたちが共感を寄せました。
ムリせず自分のペースで
大人しく口下手であることは、決して欠点ではありません。ただ、集団のなかでは誤解を生んでしまうこともあるのでしょう。だからといってムリに明るく振る舞う必要はありません。自分を守る距離感を意識してもいいのでしょう。相手を変えようとするより、自分が疲れすぎないかかわり方を選ぶと、心が少し軽くなるのかもしれません。会話が苦手でも魅力的な人はたくさんいます。そのことを知っている人もいるでしょう。目を合わせて笑顔で対応するだけでも、世界は広がるのかもしれませんよ。