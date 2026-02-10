¥×¡¼¥Þ ¤¬¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¤ò¼Â»Ü¡¡AI³èÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂÎ¸³¤Ë¥Õ¥¡¥ó3.5Ëü¿Í¤¬»²²Ã
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥×¡¼¥Þ¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤¿¶¦ÁÏ»Üºö¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤ÈÂÐÏÃ·¿UI¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÍøÍÑ»þ´Ö¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
À¸À®¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ä¥Õ¥¡¥óÓÏ¹¥¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Þ¡ÊPuma¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ï¡ÖAI Creator¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿AI Creator¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥×¡¼¥Þ¤È¶¦¤Ë¸ø¼°¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤¤ë¥×¡¼¥Þ¤ÎÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
2½µ´Ö¤Ç35000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤Ï8Ê¬°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢ÅêÉ¼¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅê¹Æ´ü´Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å1¥«·î´Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
Á°²ó¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿AI Creator¤¬¹â¤¤¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òµÏ¿
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡ÊManchester City¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿2024Ç¯¤Î½é²ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ©ºî¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ô¤Ï3.5¤«¤é5¤ËÁý²Ã¤·¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉ¾²Á¿ô¤ÏÌó100Ëü·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅêÉ¼²ó¿ô¤ÏÌó25²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ûÂ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó15000²óÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¡¼¥Þ¤Ç¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥Ã¥¯¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¤¥ï¥ó¡¦¥À¥·¥å¥³¥Õ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éÂç¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¡£
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤ÈÂÐÏÃ·¿UI¤¬»²²Ã¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤¿
°ìÊý¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÂÐÏÃ·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿§¤äÊÁ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÁÏºî¾å¤ÎÁªÂò»è¤òÃÊ³¬Åª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËá¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²²Ã¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¼Â¸³Åª¤Ê»î¤ß¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÏÆþÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥À¥·¥å¥³¥Õ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÀ¤³¦¤Ë1²¯7¡Á8000Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï1000Ëü¡Á1500Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Î°ÕµÁ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤éÂç¤¤¤¡£
AI Creator¤Ï¥Õ¥¡¥óÓÏ¹¥¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI Creator¤Ï¥×¡¼¥Þ¤Î»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¶»¡¤Î¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¸À¸ì¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¿§¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤´¤È¤ÎÓÏ¹¥¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¹¥¤à¿§¤ä¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥À¥·¥å¥³¥Õ»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÌÂºÌÊÁ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£É÷¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¥À¥·¥å¥³¥Õ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÃÏ°èÊ¸²½¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£Ê¸²½¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡ÊCours Julien¡Ë¤äÎò»ËÃÏ¶è¤Î¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥¨¡ÊLe Panier¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤³¤Î¥¢¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë»Üºö¤Ç´ë²è¤òÅ¸³«
¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢2027¡Á2028¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥×¡¼¥Þ¤È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¤Þ¤º¼ÒÆâ¤ÇÍ¥½¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇ½ªÁª¹Í¤·¡¢1¥«·î¤«¤±¤ÆÁ´À¤³¦¤Ë°ìÈÌÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎAI Creator¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÂ¦¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ï¤½¤ì¤òÊä´°¤¹¤ë·Á¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÊÍÎÁ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼»Üºö¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò´Þ¤à½¾Íè·¿¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
³ô¼ç¹½À®¤ÎÊÑ²½¤È»ö¶ÈºÆÊÔ¤¬¿Ê¤à¥×¡¼¥Þ¤ÎÅ¾´¹´ü
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¤Î»Üºö¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ë¶ÈÊÑ³×¤ÎºÇÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
1·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¿¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊAnta Sports¡Ë¤¬¡¢¥×¡¼¥Þ¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡ÊArtemis¡Ë¤«¤éÆ±¼Ò³ô29¡ó¤ò1³ô¤¢¤¿¤êÌó41¥É¥ë¡ÊÌó6150±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¼è°úÁí³Û¤ÏÌó18²¯¥É¥ë¡ÊÌó2700²¯±ß¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ï¥×¡¼¥ÞºÇÂç¤Î³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼è°ú¤Ë¤Ï¡¢15¥«·î°ÊÆâ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤Çã¼ýÄó°Æ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²Á³ÊÊÝ¸î¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ï¥×¡¼¥ÞÁ´ÂÎ¤òÇã¼ý¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÈÀÓÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÈAI¶¦ÁÏ¤Î²£Å¸³«¤ÇÀ®Ä¹²óµ¢¤ò¤á¤¶¤¹
¤Þ¤¿º£·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈÎ©¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ö¶ÈÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÀïÎ¬ºÆ¹½ÃÛ¸å¤Î°Ü¹Ô´ü´Ö¤ò¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Æó·åÂæ¤ÎÇä¾å¸º¾¯¡¢Íø±×Î¨¤Î°µÇ÷¡¢ºß¸Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢Î®ÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¡¢Í¥ÀèÀ®Ä¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤ÎºÆ½¸Ãæ¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯¤Î¶ÈÀÓ°ÂÄê²½¤È2027Ç¯¤ÎÀ®Ä¹²óµ¢¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¤òÀ¤³¦¥È¥Ã¥×3¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÌî¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥×¡¼¥Þ¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¥É»á¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥ê¥»¥Ã¥ÈÈ¯É½»þ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¡¼¥Þ¤ÏAI Creator¤ò¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¶¥µ»¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ö¶È¤ÎÂ¾ÎÎ°è¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¤È¡¢¥À¥·¥å¥³¥Õ»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Puma is fueling engagement and community feedback with an AI platform centered on co-creation ¡Ï
Zofia Zwieglinska¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë