Ì¥ÏÇ¤Î¥Ü¥Ç¥£Ëã¿ý¤¬ßÚÎö¡ª¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢¤Ö¤ó¤Ö¤óÏÓ¿¶¤êÆÃÂç¥È¥Ã¥× 5È¯¤Î¶¯¥Ñ¥ó¥Á¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤¡¢ö¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¹¶¤á¤Ã¤×¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÈþ¿Í¿ý»Î¤¬¡¢Âç¤¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î 9Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬5²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¥È¥Ã¥×³ÍÆÀ¡¢¸Ä¿Í7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÇÅÀ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÇKO¡ª¹âµÜ¡¢¥À¥Þ¥Æ¥ó¤«¤é·è¤á¤¿¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¤Ê¿ÆËþ´Ó
¡¡Âè1»î¹ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½ªÈ×¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎU-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤òÌÔÄÉ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀË¤·¤¯¤â2Ãå¡£Â³¤¯Åö»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é¹âµÜ¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢¹âµÜ¤Ï¤¿¤í¤¦¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÂà¤±6000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¡£¤Þ¤º¥¢¥¬¥ê¤Î¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¤È¡¢Æ±1ËÜ¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¤¬ÁÀ¤¨¤ë¼ê³Ê¹¥¤«¤é8º÷¤ò¥¢¥ó¥«¥ó¤¹¤ë¤È¡¢2Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë5Åû¤¬¿·¥É¥é¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ó»ÍËüÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¡¢¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¾®ÎÓ¤«¤é¥í¥ó¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤¬´°À®¤·¡¢Áá¤¯¤âÅÀËÀ¤Ï4ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Æî1¶É2ËÜ¾ì¤Ï¾®ÎÓ¤«¤é5800ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò¥í¥ó¡£¸ú²ÌÅª¤ÊÃæ²¡¤·¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æî1¶É3ËÜ¾ì¤Ï¥É¥é2Ëç¤ÈÀÖ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥â¥ê»Í°Å¹ï¤ò¥ê¡¼¥Á¡£ÂÔ¤ÁÇ×¤Ï»³¤Ë3Ëç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¢¥¬¥ê¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤ºÎ®¶É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹¶¤á¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Æî3¶É¡¢2ÃåÌÜ¤Î¤¿¤í¤¦¤ËÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ï»×¤ï¤ÌÀÜÀï¤ËÅ¸³«¡£Æî4¶É1ËÜ¾ì¡¢4ÃåÌÜ¤Î¾®ÎÓ¤¬ÁÇÅÀ²óÉü¤Î¤¿¤á¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¡£¹âµÜ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¹âµÜ¤è¤êÀè¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤í¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤·¤ã¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¹¤®¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹âµÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î³«¸ý°ìÈÖ¤Ë¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤¡¢ö¡×¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç»î¹ç¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ê¤Þ¤ê¹¥¤¹¥¤Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö2·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¹âµÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î2Ãå¡¢¤½¤·¤Æ¹âµÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ü545.1¤Ë¿¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º´ðÄ´¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀï¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤ì¤À¤±¼ó°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¯¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü8500ÅÀ¡¿¡Ü68.5
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü5600ÅÀ¡¿¡Ü25.6
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë8100ÅÀ¡¿¢¥31.9
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡Ý2200ÅÀ¡¿¢¥62.2
¡Ú2·î9Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü965.6¡Ê94/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü545.1¡Ê96/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü340.8¡Ê96/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü119.2¡Ê94/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü114.1¡Ê94/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥40.4¡Ê94/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥48.1¡Ê96/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥590.1¡Ê96/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥590.9¡Ê94/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥815.3¡Ê98/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë