¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤¬ÃÄÂÎÀï¤Ç¤â»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤ï¤±¡ÖÁ´°÷¤¬¤Û¤Ü´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×
¡Ú¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¤è¤¹¤®¤ë¥Ð¥È¥ó¡×¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇSP¤ËÂ³¤¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â£±°Ì¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡£ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢½éÆü¡Ê£²·î£¶Æü¡¿¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°ÌÅÀ10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡££¸Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºäËÜ¼«¿È¤¬¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï·Ð°Þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÄÂÎÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤«¥Õ¥ê¡¼¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Î¾Êý¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥È¡ËÏ¢ÌÁ¤Ë¤Ï¡Ø¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±º¡¦ÌÚ¸¶¡Ë¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢ÌÁ¤«¤é¡ØÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤Á¤é¤«¤ò´èÄ¥¤ë¤·¡¢¡ØÎ¾Êý½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ê¤½¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¡Ë¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¡ØÎ¾Êý¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÄÂÎ£²ÆüÌÜ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë£µÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±º¡¦ÌÚ¸¶¤¬SP¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÎ¶°ì·¯¤¬¡Ø¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤¬¤è¤¹¤®¤ë¥Ð¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¹¤´¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¼«Ê¬¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚSP¤ËÂ³¤¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¡£½çÅö¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤éºäËÜ¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï£±ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºÇ¸å¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Îº´Æ£½Ù¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸·¤·¤¤Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½÷»Ò¤Î±éµ»¤ËÆþ¤ë¤È¾¯¤·Î®¤ì¤¬ÊÑ¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÎÁ°¤Ë³ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¡¢½øÈ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Þ¤á¤¿£³ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£138.62ÅÀ¤È¡¢140.17ÅÀ¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥°¥Ð¥Î¥ï¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤ò¾å²ó¤ì¤Ê¤¤ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºäËÜ¤ÏSP¤ÈÆ±¤¸¤¯ÎäÀÅ¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢´°àú¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤ó¤Ç´ÑµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢SP¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥¸ÉÔÌÀÎÆ¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â¤¤ì¤¤¤ËÄ·¤ó¤Ç¡¢£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ²ÃÅÀ¤òÆÀ¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤ò³Î¿®¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·Êø¤ì¤¿¡£Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ï£´Ê¬¤Î£±²óÅ¾ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¥³¥ì¥ª¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Î®¤ì¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±éµ»¸å¤Ï»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤´é¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï148.62ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£SP¤ËÂ³¤¤¤Æ½ç°ÌÅÀ10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÚÇ¼ÆÀ¤Î±éµ»¤Ç¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¶ä¥á¥À¥ë¡Û
¡¡ºäËÜ¤ÏÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¡¢»ÃÄê½ç°Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¿ôº¹¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òÈ´¤¤¤Æ£±°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï£´Ç¯Á°¡¢¡Ê¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¡Ë·«¤ê¾å¤²¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¤Î»þ¤«¤é¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ä¡Ê¸°»³¡ËÍ¥¿¿·¯¤È¡Ø¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¤â¤¦°ì²ó¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌµþ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿»þ¤«¤é¡¢ÃÄÂÎÀï¤â¸Ä¿ÍÀï¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡Ê¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¡Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤Î±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥á¥À¥ë¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£´Ç¯Á°¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢·ë²Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë£±ÅÀº¹¤Î£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ°ì»þ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¸ÞÎØÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤³¤¦¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ä¡ÊÃÄÂÎÀï¤â¡Ë¥á¥À¥ë¤¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤¬¤¤¤Æ......¡£ËÌµþ¤Î»þ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦"´ñÀ×"¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢£´Ç¯Á°¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÀï¤¯¤é¤¤¤Ëº£¤ÏÃÄÂÎÀï¤âÂç»ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ´°÷¤¬¤Û¤Ü´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç¼ÆÀ¤Î±éµ»¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢£²·î17Æü¤«¤é¤Î¸Ä¿ÍÀï¡¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤âÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¼¡¼¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºäËÜ¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£